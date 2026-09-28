Nations, il torneo inutile

Roberto Mancini ha una responsabilità doppia. Una perché lo ha scelto il Palazzo profondo, l’ altra, perché con il Belgio, non puoi perdere. Una Nazionale senza idee, senza rabbia e ormai senza nemmeno il sangue da cavare dalle rape. A forza di cercare alibi, abbiamo perso pure il carattere. E pensare che con Conte almeno si usciva dal campo sapendo di aver dato tutto. Anche il gioco è zero. Siamo da quarta fascia

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L’Olimpia Milano fa una fatica tremenda contro una Trieste che ha completato il roster praticamente ieri. Se il buongiorno si vede dalla domenica pomeriggio, a Milano conviene tenere le tende chiuse. Troppi errori, poca continuità e una squadra che sembra ancora in prova generale. L’Eurolega non aspetta nessuno e soprattutto non regala tempo. E le scuse pure. Male.

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La Nations League resta una competizione utile come un freezer a gennaio in Norvegia. Partite infilate ovunque, giocatori stanchi e tifosi che faticano persino a ricordare contro chi si gioca. L’idea doveva rendere più interessante il calcio delle nazionali, invece il risultato è un torneo che sembra inventato per riempire calendari già pieni. Mancava proprio questo, altro calcio senza respiro.