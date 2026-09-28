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Calcio

Serie A, ecco il 3° esonero. Saltato Cuesta al Parma

Strani i tempi, strani i modi, dopo un colloquio con la società che si è concluso con quella che ha tutta l’aria di essere una decisione consensuale

Alessandro Ruta
Parma�?s Head coach Carlos Cuesta during the italian soccer Serie A match between Parma Calcio 1913 vs US Sassuolo Calcio on may 24, 2026 at the Stadio Ennio Tardini in Parma, Italy. ANSA/Lorenzo Cattani
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Neanche la maxi sosta per le nazionali ferma la giostra delle panchine in Serie A. Come un fulmine a ciel sereno infatti ieri pomeriggio è finita tra il Parma e Carlos Cuesta, l’allenatore più giovane del campionato. Non si può nemmeno dire che gli siano stati fatali i risultati perché dopo la bella salvezza della scorsa stagione il tecnico spagnolo battendo il Genoa lo scorso weekend aveva dimostrato che comunque nella zona bassa della classifica i ducali potevano ancora ambire a un campionato tranquillo.

Strani i tempi, strani i modi, dopo un colloquio con la società che si è concluso con quella che ha tutta l’aria di essere una decisione consensuale. «Sono venute a mancare le condizioni necessarie affinché si potesse proseguire il lavoro intrapreso» è stato il comunicato del club emiliano. L’ex allenatore invece si è espresso sui social: «Ho dato tutto me stesso, siamo stati una famiglia» confermando l’assenza di condizioni per proseguire.

Parma che ora si getterà alla ricerca di un sostituto con gli ex Gilardino e D’Aversa, oltre che Zanetti, tra i papabili. Cuesta è così la terza panchina che salta in Serie A dopo quella di Grosso alla Fiorentina e di Tedesco al Bologna.

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