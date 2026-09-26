Paura per Daniel Osvaldo, ricoverato d’urgenza e operato: “Era in condizioni molto gravi”. Come sta l’ex di Juve e Roma

Sono ore di apprensione per Daniel Osvaldo, l’ex calciatore 40enne italo-argentino che è stato ricoverato d’urgenza all’Ospedale Municipale di Llavallol, nel quartiere di Lomas de Zamora a Buenos Aires a causa di un versamento pleurico una condizione anomala in cui si accumula liquido tra gli strati di tessuto che rivestono i polmoni e la cavità toracica.

Rimossi 2 cm di polmone

Vista la gravità della situazione, è stato necessario un intervento chirurgico con l’asportazione di due centimetri da ciascun polmone come spiega il quotidiano “Pagina 12”. “Era in condizioni molto gravi. Si sentiva molto, molto male da giorni; aveva pus e liquido nei polmoni. Gli hanno drenato due centimetri da ciascun polmone. La diagnosi è di versamento pleurico destro”, ha dichiarato il giornalista Pepe Ochoa.

La vicinanza della sorella

Nel fornire dettagli sul caso, Pepe Ochoa ha rivelato che una delle sorelle di Osvaldo è stata colei che lo ha trovato a casa sua dopo che si sentiva male da diversi giorni: avrebbe chiesto aiuto e, con l’aiuto di un amico, sono riusciti a portarlo in ospedale. Secondo quanto raccolto dai media argentini, lei è la persona della sua cerchia che gli è rimasta più vicina durante il ricovero.

La vita difficile di Osvaldo

Daniel Osvaldo è stato un attaccante che ha militato in squadre come Huracán, Espanyol, Roma, Juventus, Inter, Boca Juniors e Banfield. Si è ritirato dal calcio professionistico nel luglio 2020 mentre giocava ancora per il Banfield. La sua presenza sui media è stata legata anche alle sue relazioni sentimentali con la cantante e attrice Jimena Barón e, successivamente, con Gianinna Maradona, una delle figlie di Diego Maradona. Ha anche avuto una breve esperienza nel mondo della musica. Qualche tempo fa, ha confessato di soffrire di depressione e dipendenza dall’alcol.

Tra le preoccupazioni per la sua salute, Ochoa ha rivelato un dettaglio che ha attirato l’attenzione sulla situazione personale dell’ex giocatore. “Ha attraversato anni molto difficili, soprattutto dal punto di vista finanziario”, ha dichiarato nel corso di una trasmissione argentina. “A quanto ho capito, non ha un’assicurazione sanitaria privata “, ha dichiarato a “LAM” ma questa informazione è attribuita al partecipante al dibattito visto non c’è stata alcuna conferma pubblica da parte di Osvaldo o della sua famiglia in merito alla sua copertura medica.