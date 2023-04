La Roma di rigore contro il Torino: sorpasso a Milan e Inter e 3° posto in classifica

La Roma di José Mourinho fa un balzo importante in classifica, batte 1-0 di misura con Paulo Dybala su calcio di rigore, espugna il campo del Torino di Ivan Juric e si porta al terzo posto in classifica a meno due dalla Lazio seconda. La partita è stata decisa da un penalty concesso dal giovane arbitro della sezione di Como Andrea Colombo per un fallo di mano di Schuurs. Dal dischetto la Joya argentina ha realizzato il gol del vantaggio che ha permesso ai giallorossi dip portarsi a casa tre punti d'oro in chiave Champions League visto il doppio balzo in classifica.

A dire il vero la partita è stata equilibrata e forse il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio ma la Roma ha tenuto, ha saputo soffrire quando c'era da farlo e alla fine l'ha spuntata con la compattezza di squadra e con una difesa alla "Mourinho". Risultato importante che mette ora nei guai le due milanesi che sono attardate in classifica e se il 19 aprile la Juventus riavrà indietro i 15 punti di penalizzazione entrambe, al momento, sarebbero fuori dalla Champions League per la prossima stagione. Mancano ancora 9 giornate, però, e tutto può succedere visto il grande equilibrio in classifica. Sarà una battaglia fino alla fine per conquistare 2-3 e 4 posto visto che il primo è ormai ad appannaggio del Napoli che si appresta a vincere lo scudetto.

La cronaca della partita

La partita della Roma si mette subito in discesa al 5' per il fallo di mano di Schuurs che decreta il calcio di rigore per gli ospiti. Dal dischetto Dybala spiazza il numero uno granata Milinkovic-Savic. Al 17' Ricardo Rodriguez sfiora il gol con una conclusione insidiosa che termina fuori di poco. Wjinaldum al 23' per poco non trova il gol dalla lunga distanza e al 29' è Cristante a provare la staffilata dalla lunga distanza con la sfera che sfila fuori di poco. Non succede più niente fino al 45' e si va al riposo dunque sul punteggio di 1-0 in favore dei giallorossi. Nella ripresa Rui Patricio compie un vero e proprio miracolo sul colpo di testa di Miranchuk su assist di Rodriguez. Al 61' Smalling decolla di testa non inquadrando però lo specchio della porta difesa da Vanja Milinkovic-Savic.La Roma controlla bene fino al minuto 89' quando Vlasic imbecca bene Pellegri che sfiora il gol del pareggio. L'ultima azione della partita è degli ospiti con Abraham che a tu per tu con Milinkovic-Savic spreca malamente calciando alto.

Il tabellino



TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Gravillon (62' Djidji), Schuurs, Buongiorno (79' Lazaro); Singo, Ricci, (62' Pellegri), Gineitis, Rodriguez; Miranchuk, Radonjic (79' Karamoh); Sanabria (62' Vlasic). A disp.: Fiorenza, Gemello, Djidji, Vojvoda, Adopo, Bayeye, Lazaro, Vlasic, Linetty, Seck, Pellegri, Karamoh. Allenatore Ivan Juric.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Solbakken (74' Matic), El Shaarawy (70'Pellergrini); Dybala (83' Abraham). A disp.: Boer, Svilar, Ibanez, Matic, Abraham, Belotti, Celik, Camara, Kumbulla, Bove, Volpato, Tahirovic. Allenatore José Mourinho.

Marcatori: 7' Dybala (R)

Ammoniti: Schuurs, El Shaarawy, Gineitis, Milinkovic-Savic

Arbitro: Andrea Colombo (sezione di Como)