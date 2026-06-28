Se in pochi giorni il mercato ha capovolto la Milano del pallone

La Milano del pallone si è capovolta in pochi giorni. Può succedere solo nel calcio di questi tempie nelle settimane del mercato che regala sogni e delusioni. Eravamo partiti così: l’Inter con due trofei vinti, scudetto e coppa Italia, e il Milan scivolato in Europa league perdendo il salvagente della Champions. Poi avevamo visto Gerry Cardinale cancellare con un comunicato la prima linea operativa dei rossoneri e Marotta prolungare il contratto di Chivu impostando una squadra coi baffi per dirla alla Costanzo (prenotato Palestra, il giovane emergente del calcio italiano, pronti 50 milioni). Era successo pure che il Milan, senza dirigenti, corresse il rischio addirittura di non iscriversi al campionato (fake news) mentre evaporavano le trattative per Rangnick e un paio di dirigenti tedeschi!

Nel giro di un fine settimana bollente (per il clima), i tifosi del Milan si sono ritrovati con un allenatore in panchina (Amorim stimato in Portogallo ma reduce da una disavventura con lo United) e con un centravanti tra i più quotati, Gonçalo Ramos, pagato la bellezza di 70 milioni, un record per il club che pure ha avuto tra i suoi generosi presidenti Silvio Berlusconi. Non solo. Allo stesso tempo, come preparato da una regia occulta, la legge del contrappasso ha colpito l’Inter che si è ritrovata spiazzata dal blitz del Chelsea che gli ha soffiato Palestra. E appena è spuntata la narrazione (proveniente dal Real probabilmente) che la cifra risparmiata sull’azzurro poteva finire nelle casse spagnole per tesserare Nico Paz, il Como ha sventolato un assegno da 50 milioni di euro e riportato a casa il suo gioiello che pure, dal mondiale, aveva spedito una foto molto significativa (vestito con la maglia dell’Argentina e in testa il cappellino del club).

L’ultima annotazione è riservata al mondo del tifo milanista: adesso fanno i sopracciò discettando sul costo eccessivo per Ramos. Cosa dovrebbe dire allora Allegri che per un anno non ha avuto un centravanti e ha perso la Champions per qualche gol in meno? Il Como intanto offre al Chelsea 25 milioni più due di bonus per il difensore Chalobah.