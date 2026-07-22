Cancelliere tenta di intascarsi un milione dal Fondo Giustizia

Un ex autista per giudici divenuto, non si capisce come, impiegato di fatto dell'ufficio del Giudice preliminare, a contatto diretto con la gestione dei fondi sequestrati , ma a contatto anche con la criminalità organizzata. E' questo lo scenario inquietante che si vede dietro l'incriminazione dell'uomo, avvenuta nei giorni scorsi. Ammesso di fatto a gestire gli uffici, nella sua stanza al settimo piano del Palazzo di giustizia, l'uomo aveva imparato a conoscere le falle del sistema: o almeno credeva di averle individuate. Così - e per ora difficile immaginare cosa l'abbia spinto, se abbia agito per bisogno o sia semplicemente caduto in tentazione - il maturo impiegato ha deciso che una parte del fiume di quattrini poteva imboccare un percorso laterale: destinandolo a un suo contatto nella cosca del boss della ndrangheta Domenico Condello. Ma qualcosa non ha funzionato, le procedure di controllo stavolta hanno fatto il loro dovere. L'allarme è scattato, i fondi sono rimasti al loro posto e l'uomo è stato indagato per truffa e falso. A colpire è anche il fatto che l''autista per motivi e con procedure non note era stato assegnato quindici anni fa a vari compiti d'ufficio. Con accesso anche al delicato ufficio del Fug.

A rendere nota ufficialmente la vicenda - anticipata ore prima da Repubblica - è il comunicato congiunto del presidente del tribunale Fabio Roia e della capa della sezione dove si svolge la storia, l'ufficio dei giudici preliminari. Ezia Maccora. L'indagine, spiegano, è scattata grazie ad una segnalazione di Equitalia Giustizia che rilevava una anomalia nell'ambito di un procedimento giudiziario riguardante la confisca di una rilevante somma di denaro destinato al Fug. Si trattava, si è appreso poi, di 985mila euro sequestrati in un procedimento per bancarotta, e destinato - come tutti i contanti e i titoli requisiti nelle indagini penali - a confluire nel Fondo. Qui i beni vengono parcheggiati provvisoriamente (e nel frattempo investiti in prodotti finanziari) in attesa o di venire restituiti ai proprietari, se l'indagine si chiude con un nulla di fatto; o di venire confiscati definitivamente, e spartiti 50-50 tra i ministeri della Giustizia e degli Interni per le loro spese correnti. Si parla di un tesoro (ad oggi) di quasi cinque miliardi di euro.

Secondo le indagini condotte dal pubblico ministero Stefano Ammendola, il funzionario avrebbe compilato il modulo che in caso di dissequestro della somma ne consente la restituzione. Ma la pratica prima di andare a buon fine si è incrociata con il provvedimento, emesso nel frattempo dal tribunale, che ne disponeva invece la confisca. L'impiegato non sapeva della confisca? Di certo lo sapeva Equitalia Giustizia, che ha subito avvisato la Procura.

Il trasferimento è stato bloccato, ed è partita l'indagine che ha portato alla perquisizione dell'ufficio, dove è stata sequestrata tutta la documentazione disponibile sulle procedure di gestione dei fondi per il Fug, su cui ora ci concentra l'indagine: per capire se altri tentativi in passato abbiano avuto successo, e anche per capire se il sistema abbia tutte le misure di sicurezza necessarie. Anche perchè qualunque provvedimento di restituzione deve portare la firma anche del giudice titolare del fascicolo. Avrà falsificato anche quella?