Il caso Lavitola-Ranucci finisce anche sul Guardian

Contrariamente a quanto si possa pensare il “caso Lavitola” non occupa solo le cronache italiane ma interessa anche la stampa estera. In particolare ha attirato l’attenzione del Guardian. Il sito del giornale britannico nel momento in cui scriviamo colloca la notizia del mandante dell’attentato dinamitardo contro il giornalista Fabio Ranucci al secondo posto della homepage, sotto un’inchiesta sulla grande siccità che preoccupa l’Europa

Ecco il titolo del Guardian: “Uomo d’affari italiano ammette di aver organizzato un attentato dinamitardo per rafforzare la sicurezza di un amico”. E nel sommario: “Valter Lavitola ha confessato di essere la mente dell’attentato dinamitardo contro l’abitazione del giornalista investigativo Sigfrido Ranucci”.

“Valter Lavitola, amico di Ranucci - si legge nell’articolo - conduttore di Report, programma di inchieste trasmesso dalla Rai, ha confessato agli inquirenti dopo il suo arresto avvenuto all’inizio di questa settimana in relazione al caso...”

“Inizialmente si pensava che la mafia fosse dietro l’attentato dell’ottobre dello scorso anno, quando una bomba rudimentale ma potente esplose davanti all’abitazione di Ranucci in una cittadina vicino a Roma, distruggendo quasi completamente la sua auto e un’altra di proprietà della figlia...”

L’avvocato Sergio Cola “ha affermato che Lavitola aveva orchestrato l’attentato per rafforzare la scorta di Ranucci, minacciato di morte dalla mafia. ‘Lo ha fatto per il bene di Ranucci - ha detto - perché era bersaglio di attacchi”.

“Ranucci, le cui inchieste per Report si concentrano su presunti crimini e casi di corruzione, spesso riguardanti ministri del governo, ha intentato causa per diffamazione contro commentatori e politici non identificati che lo hanno accusato di aver orchestrato l’attacco per proprio tornaconto”.