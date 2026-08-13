Lavitola al gip: “Chiesi di sparare 4 o 5 colpi contro la villetta di Ranucci”. No della procura ai domiciliari. Il conduttore di Report potrebbe essere sentito dai pm

Continuano a uscire nuovi dettagli su ciò che Valter Lavitola ha detto al gip dopo l’arresto con l’accusa di essere stato il mandante dell’attentato a Sigfrido Ranucci.

L’imprenditore racconta di aver commissionato agli autori materiali una azione con “diverse modalità” per l’attentato a Ranucci. Non un ordigno - come invece è avvenuto - ma ”quattro o cinque colpi di pistola verso il muro" della villetta del conduttore di Report a Pomezia, centro vicino Roma.

Dopo il blitz dinamitardo dell’ottobre scorso - in base a quanto si apprende - l’indagato non avrebbe comunque avuto nulla da ridire ritenendo lo scoppio di un ordigno rudimentale comunque di “valore dimostrativo”.

Pm darà parere negativo sulla richiesta dei domiciliari

La procura di Roma darà parere negativo sulla richiesta di arresti domiciliari presentata ieri dalla difesa di Lavitola dopo l’interrogatorio di garanzia, durante il quale l’indagato ha ammesso di essere il mandante dell’attentato ai danni di Ranucci. Lavitola, al quale viene contestata l’aggravante del metodo mafioso, si trova nel carcere di Rebibbia da lunedì scorso. Sull’istanza di attenuazione della misura, si attende dunque la decisione del gip.

Ranucci potrebbe essere sentito dai pm

Al termine dell’analisi del cellulare e del pc di Valter Lavitola, gli inquirenti della procura di Roma potrebbero convocare Sigfrido Ranucci per ascoltarlo come persona informata sui fatti. L’attività tecnica sui device, in base a quanto si apprende, durerà alcune settimane e al momento quindi una eventuale audizione del conduttore di Report potrebbe essere calendarizzata non prima di settembre. L’atto istruttorio si renderebbe necessario alla luce degli sviluppi investigativi, a cominciare dalla confessione fatta ieri dall’imprenditore che davanti al gip, nell’ambito dell’interrogatorio di garanzia, ha confessato di essere stato lui il mandante dell’attentato dell’ottobre scorso e di averlo compiuto con l’obiettivo “di fare alzare i livelli di scorta di Ranucci oggetto di numerose minacce”. Intanto oggi gli avvocati della banda hanno incontrato i loro assisti in carcere. I quattro potrebbero chiedere a breve di essere nuovamente ascoltati dai titolari dell’indagine.