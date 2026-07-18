Il colpo di fulmine sul set, le nozze in India, l’addio con un sms: la storia tra Katy Perry e Russell Brand

Katy Perry è arrivata in Italia per l’unica data italiana del suo tour mondiale. La popstar si esibirà sul palco del Lucca Summer Festival domenica 19 luglio e con lei c’è anche il fidanzato, l’ex premier canadese Justin Trudeau. Secondo la stampa americana la coppia starebbe progettando le nozze, ma in pochi forse sanno che la star di “California Gurls” è stata già sposata con l’attore inglese Russell Brand.

Il colpo di fulmine sul set

Estate 2009. Russell Brand è stato appena licenziato dalla BBC per aver lasciato messaggi volgari nella segreteria dell’attore Andrew Sachs. Nonostante la controversia, il regista Nicholas Stoller lo chiama per vestire nuovamente i panni di Aldous Snow nel film “In viaggio con una rockstar", sequel di “Non mi scaricare”. Sul set c’è anche Katy Perry che interpreta se stessa, ma il cameo previsto dalla sceneggiatura, che la vede recitare proprio al fianco di Brand, viene rimosso. Durante le riprese, però, tra la cantante e l’attore inglese c’è un vero e proprio colpo di fulmine.

Gli MTV Video Music Awards

13 settembre 2009. Russell Brand è il conduttore degli MTV Video Music Awards. Katy ha ottenuto una nomination per il premio “Best Female Video” con il singolo con “Hot N Cold”. La cantante non vince il premio ma si esibisce sul palco del Radio City Music Hall di New York con due performance, prima sulle note di "Hot N Cold” poi con la cover di “We Will Rock You” insieme al chitarrista degli Aerosmith, Joe Perry. Al termine della serata Katy e Russell vengono paparazzati insieme mano nella mano all’After party dell’evento.

La proposta di nozze

Dicembre 2009. Durante una pausa dagli impegni professionali Katy e Russell volano in India per un viaggio spirituale. Durante la visita al santuario delle tigri di Ranthambore in Rajasthan, Russell sorprende Katy con una proposta di nozze bizzarra fatta mentre entrambi si trovano sul dorso di un elefante per un'escursione nel parco.

L’aggressione al paparazzo

Settembre 2010. Russell Brand finisce al centro di una brutta vicenda. L’attore inglese viene arrestato con l’accusa di aver aggredito un paparazzo, che aveva cercato di fotografare lui e Katy mentre si trovavano all'aeroporto internazionale di Los Angeles. Brand Viene arrestato prima di imbarcarsi sul volo, ma viene rilasciato il giorno successivo dietro il pagamento di una cauzione da 20 mila dollari.

Il matrimonio in India

23 Ottobre 2010. Katy ha da poco concluso le registrazioni X Factor UK e ha pubblicato il suo terzo album “Teenage Dream”. Prima dei nuovi impegni lavorativi, Katy e Russell tornano in India un anno dopo la proposta e si sposano nel lussuoso resort Aman-i-Khasin in Rajasthan. Le nozze si celebrano con una tradizionale cerimonia indù a bordo di due elefanti alla presenza di pochi invitati. Ma l’unione dura pochissimo.

La separazione

Dicembre 2011. Quattordici mesi dopo il “sì”, Russell presenta un'istanza di divorzio alla Corte superiore di Los Angeles per "differenze inconciliabili". Katy è appena stata nominata “Female of the Year” da MTV e si ritrova al centro dell’attenzione mediatica. "Avrei dovuto capirlo fin dall’inizio che non era una cosa stabile, da quando ci siamo scambiati i voti di nozze a bordo di due elefanti durante un safari matrimoniale”, dichiarerà l'attore, parlando della fine del matrimonio.

I motivi dell’addio

Anni dopo la separazione è stata Katy Perry a spiegare i motivi della separazione: "Lui era un maniaco del controllo, cosa che mi faceva arrabbiare”.