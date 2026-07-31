Se il bello del cinema è rivedere i film

È un salotto speciale ma non esclusivo, una sala cinematografica sotto le stelle e perfino un’occasione di svago, cultura, musica al servizio del cinema e celebrazioni storiche. È il cartellone di «Tutto il bello del cinema» che, nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco, dall’1 al 25 agosto e a ingresso gratuito - propone 25 film per 800 posti e soprattutto per tutti i gusti. Si va dai film romantici a quelli d’autore, dai titoli che festeggiano compleanni significativi a film che suggeriscono importanti centenari, in un sapiente equilibrio tra pellicole popolari e d’essai. Giunta alla sua seconda edizione, l’iniziativa curata da Cineteca Milano con il supporto del Comune e di vari sponsor privati ha già dimostrato di poter raccogliere 11mila spettatori. Se si tiene conto che i posti a sedere sono passati, per questo agosto 2026, da 500 a 800, le attese sono ottimistiche. E poi si sa, se gli spettatori non vanno al cinema (pandemia e piattaforme hanno mutato radicalmente lo scenario), «il cinema può sempre andare in strada verso gli spettatori», come ha spiegato il direttore Generale di Fondazione Cineteca Italiana Matteo Pavesi alla presentazione del cartellone. Anzi, più che in strada, tra le mura di quel Castello Sforzesco che a tutti gli effetti sembra un set cinematografico. Alla presentazione c’era anche il regista Silvio Soldini, presidente ad interim della Cineteca Milano. L’autore di celebri film come «Pane e Tulipani», «Il comandante e la cicogna» e, buon ultimo, «Le assaggiatrici» del 2025, è andato dritto al punto: «Nelle scuole medie e superiori italiane solo due studenti per classe sono andati almeno una volta al cinema». Dunque, il cinema all’aperto col suo fascino unico può cambiare le cose. Preziose sono apertura e chiusura del cartellone: l’1 agosto i 100 anni di Mel Brooks vengono celebrati con la proiezione del cult comico «Frankenstein Jr», mentre il 25 agosto toccherà alla versione integrale senza tagli della censura de «Lo svitato», primo e unico film con Dario Fo nei 100 anni dalla sua nascita e raro titolo comico nella filmografia di Carlo Lizzani. Tra i titoli attesi, i romantici «In The Mood for Love» di Wong Kar-wai (2 agosto) e il francese «Il Tempo delle Mele» (22), per non parlare di storie intense come «Ghost» (il 7) e «I Ponti di Madison County» (il 23). Gli appassionati della Hollywood dell’era d’oro si stropicceranno gli occhi a vedere su grande schermo e in lingua originale con sottotitoli cult come «Casablanca» (l’8) e «Gilda» (quest’ultimo festeggia i suoi 80 anni, proiezione il 14 agosto). Non mancano le risate a Ferragosto con «I fichissimi» (ambientato a Milano) e, il 19, con «Febbre da Cavallo». Serate da brividi con i thriller «Il Maratoneta» (50 candeline quest’anno) e horror come «L’Esorcista» (il 17) o «Scream» (30 candeline per il pop cult di Wes Craven, atteso il 10 agosto). Le famiglie possono godersi l’animazione Pixar di «Wall-E» (il 16) o «Il mio vicino Totoro» del maestro Hayao Miyazaki (il 6).