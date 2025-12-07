Katy Perry e Justin Trudeau ufficializzano la love story con la prima foto social

La presenza di Katy Perry e Justin Trudeau in Giappone sta catalizzando l’attenzione internazionale, trasformando quella che sembrava una storia d’amore nata lontano dai riflettori in un fenomeno osservato a livello globale. La cantante statunitense, impegnata con le tappe orientali del suo Lifetimes Tour, è stata accompagnata in queste settimane dall’ex premier canadese, confermando una vicinanza sempre più evidente.

La "conferma" social

Il viaggio in Giappone ha segnato anche il primo gesto pubblico della coppia. Katy Perry ha infatti condiviso, per la prima volta, sui suoi profili social alcune foto scattate insieme a Justin Trudeau, gesto interpretato dai fan come una vera e propria ufficializzazione della loro relazione. Ma a far parlare, e a confermare il tutto, è stata soprattutto una fotografia diffusa sui social dall’ex primo ministro giapponese Fumio Kishida, che ha accolto la coppia insieme alla moglie Yuko per un pranzo informale. Nella didascalia, Kishida ha definito Perry come la “ compagna ” di Trudeau, un’espressione che ha immediatamente alimentato titoli, commenti e interpretazioni.

Trudeau, a sua volta, ha ricambiato la cortesia pubblicamente, ringraziando Kishida per l’ospitalità e sottolineando la stima verso l’ex premier giapponese e il suo impegno diplomatico.

Mano nella mano per le strade di Tokyo

Durante la loro permanenza nella capitale giapponese, Perry e Trudeau sono stati fotografati mentre passeggiavano fianco a fianco tra i quartieri illuminati di Tokyo. La popstar ha dedicato alcuni giorni alla preparazione dei concerti del 3 e 4 dicembre alla Saitama Super Arena, e l’ex leader canadese non si è allontanato dal suo fianco.

I due hanno trascorso una serata particolarmente romantica a Asakusa, uno dei distretti più suggestivi della città, dove sono stati visti dirigersi verso un locale noto per ospitare spettacoli di sumo durante la cena. Look casual per entrambi: giacca di pelle e pantaloni cargo per Perry, cappotto scuro e jeans per Trudeau.

Una relazione nata dopo due separazioni importanti

La loro storia sarebbe iniziata qualche mese fa, in un periodo di profondi cambiamenti personali per entrambi. Perry ha annunciato la fine della lunga relazione con Orlando Bloom, con cui è stata insieme quasi dieci anni e da cui ha avuto la piccola Daisy Dove, oggi di cinque anni. Trudeau, invece, ha reso pubblica la separazione dalla moglie Sophie Grégoire Trudeau nell’estate del 2023, dopo quasi due decenni di matrimonio e tre figli: Xavier, Ella-Grace e Hadrien.

Il futuro della coppia

Secondo alcune fonti vicine alla cantante, gli impegni professionali avrebbero reso difficile per Perry fermarsi a riflettere sul futuro della sua vita privata. Il tour si concluderà il 7 dicembre ad Abu Dhabi, e solo dopo quella data la coppia potrebbe ritagliarsi del tempo lontano da spostamenti, palchi e telecamere.

Le festività natalizie potrebbero rappresentare il primo vero banco di prova: Perry e Trudeau starebbero valutando l’idea di trascorrere almeno una parte del periodo insieme. Tuttavia, entrambi devono tenere conto delle rispettive famiglie. Trudeau vuole essere presente per i suoi figli in Canada, mentre Perry desidera mantenere stabilità e serenità per la piccola Daisy, soprattutto in quello che sarà il primo Natale dopo la separazione da Bloom.

Una relazione che unisce mondi diversi

La coppia continua dunque a far parlare, non solo per la loro intesa ma anche per l’inusuale combinazione tra una star della

musica pop internazionale e un ex leader politico di primo piano. La loro storia, nata lontano dai riflettori, è ormai diventata unseguito in tutto il mondo ed ora anche "ufficializzato".