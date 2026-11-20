C’è una novità nelle autostrade francesi e forse, in futuro, potrebbero interessare anche il nostro Paese. Si tratta di particolari scatole blu, che non vanno confusi con i dispositivi per il controllo della velocità. Il loro compito, infatti, è un altro: rilevare il passaggio dei mezzi pesanti e consentire l’applicazione di un nuovo sistema di tassazione ambientale.

Al momento la novità riguarda la regione del Grand Est. In particolare, le installazioni si trovano nel dipartimento francese della Marna. Le scatole blu, posizionate in alto nelle strade, sono già state avvistate lungo la RN4 e la RN44.

Come abbiamo detto, di loro interesse saranno i mezzi pesanti adibili al trasporto merci. Camion con una massa superiore a 3,5 tonnellate. A seconda dei chilometri percorsi, sarà loro applicato un contributo.

Quanto costerà la nuova tassa

Secondo le stime della Federazione Nazionale dei Trasporti Stradali (FNTR), il prelievo potrebbe attestarsi intorno a 15 centesimi per ogni chilometro percorso. Il progetto coinvolgerà complessivamente 525 chilometri di viabilità nella regione del Grand Est.

L’introduzione del sistema è prevista a partire dal 2027, ma le apparecchiature non sono ancora operative. A chiarirlo è stato il consigliere regionale Thibaut Duchêne. “È previsto solo per il prossimo anno e non oltre. Quindi, nessuna azione preventiva in merito”, ha dichiarato, come riportato da L’Union.

Si punta alla data del 2 aprile 2027 per la piena messa in funzione. Dietro l’introduzione delle scatole blu c’è anche un progetto economico di dimensioni considerevoli: l’ecotassa potrebbe infatti generare circa un miliardo di euro di entrate nell’arco di dieci anni.

La novità ha già provocato malcontento tra gli operatori del settore. Gli autotrasportatori contestano la misura e hanno manifestato il proprio dissenso attraverso diverse iniziative di protesta. Duchêne auspica di raggiungere un accordo.