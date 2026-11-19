Dal divieto di sosta al passaggio con il semaforo rosso, fino all’eccesso di velocità e alla mancata assicurazione: da gennaio 2027 le multe stradali potrebbero avere un incremento significativo. Si parla infatti di un adeguamento del 6,5%, calcolato sulla base dell’ultima variazione biennale disponibile dell’indice Istat Foi, impiegato per aggiornare gli importi delle sanzioni.
Gli effetti sarebbero diversi a seconda dell’infrazione. È bene ricordare che chi paga entro 5 giorni dalla contestazione può beneficiare dello sconto del 30%, anche se l’importo potrebbe essere comunque elevato. Si tratta in ogni caso di simulazioni, la cui applicazione effettiva dipenderà dai provvedimenti previsti.
Gli aumenti per le infrazioni più comuni
Per il divieto di sosta ordinario, la multa minima potrebbe salire da 42 a 45 euro. Chi paga entro cinque giorni verserebbe 31,50 euro anziché 29,40. Per l’occupazione abusiva di un parcheggio per disabili, si passa da 330 a 351 euro. In caso di pagamento ridotto, si va da 231 a 245,70 euro.
Aumenti anche per l’accesso non autorizzato in ZTL e il transito sulle corsie riservate ai mezzi pubblici. Da 83 si sale a 88 euro: 61,60 euro, invece di 58,10, in caso sconto del 30%.
Violazioni della sicurezza
Gli aumenti diventerebbero più consistenti in presenza di violazioni gravi dei limiti di velocità. Per chi supera il limite fino a 10 km/h, il minimo salirebbe da 42 a 45 euro (con lo sconto, da 29,40 a 31,50). Oltre 10 e fino ai 40 km/h di eccedenza, si passerebbe invece da 173 a 184 euro (da 121,10 a 128,80 con riduzione).
Superati i 40 ed entro i 60 km/h, la multa aumenterebbe da 543 a 578 euro. Oltre i 60 km/h, il nuovo importo raggiungerebbe 900 euro, con 55 euro in più rispetto alla cifra attuale. Nelle ultime due fasce non è previsto lo sconto del 30% e si aggiungono le conseguenze accessorie stabilite dall’articolo 142 del Codice della strada, tra cui la sospensione della patente.
Passare col rosso significherebbe pagare al minimo 178 euro (oggi, 167 euro). Il pagamento entro cinque giorni, nei casi ammessi, salirebbe da 116,90 a 124,60 euro.
Dispositivi e sicurezza
Più salate anche le sanzioni nei confronti di chi sarà sorpreso a guidare senza cintura, o senza lenti. Da 83 si passa a 88 euro (da 58,10 a 61,60 euro in caso di sconto). Costerà di più anche usare il cellulare alla guida: la multa potrebbe salire da 250 a 266 euro, con tanto di assenza di sconto.
Pessima idea anche essere trovati per strada con la revisione auto scaduta: la sanzione minima salirebbe da 173 a 184 euro, senza distinzione per il tipo di strada. Il pagamento ridotto passerebbe da 121,10 a 128,80 euro.
Assicurazione e violazioni in autostrada
Potrebbe essere particolarmente salata la multa riservata a chi circola senza assicurazione Rc auto. Nel caso ordinario, da 866 si salirebbe a 922 euro. La sanzione sarebbe molto salata anche con lo sconto, da 606,20 a 645,40 euro.
Per l’utilizzo improprio della corsia di emergenza in autostrada, la multa minima aumenterebbe da 430 a 458 euro. Salirebbe inoltre da 291 a 310 euro la sanzione per chi non comunica i dati del conducente dopo una richiesta dell’autorità.