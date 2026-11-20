Una dote più ricca fino a 1.200 euro l’anno, ma una stretta sui requisiti che al momento modificherebbe le condizioni di accesso per i nuclei familiari più numerosi. È questo il doppio volto del nuovo Bonus mamme che al momento emerge dal disegno di legge di Bilancio per il 2027. Se da un lato è in previsione un aumento dell’assegno mensile e una semplificazione dei pagamenti, dall’altro salta il “doppio binario” che fino al 31 dicembre 2026 è a beneficio delle madri con almeno tre figli. Un cambio di passo non ancora definitivo, dal momento che il testo è al vaglio delle Camere: ecco cosa cambierebbe nel caso in cui venissero confermate le modifiche.

Cosa cambia davvero: sconto contributivo e tetto di reddito

La novità più rilevante non riguarda l’importo, bensì la struttura stessa dell’agevolazione. Fino alla fine del 2026, infatti, il sistema mantiene un doppio binario: da una parte il bonus economico da 60 euro al mese (fino a 720 euro annui, con tetto di reddito a 40mila euro), riservato alle madri con due figli e alle lavoratrici autonome o a tempo determinato con tre o più figli, dall’altra la decontribuzione in busta paga per le sole dipendenti a tempo indeterminato con almeno tre figli, che finora hanno beneficiato dello sgravio totale dei contributi previdenziali a loro carico fino a 3mila euro l’anno, senza alcun limite reddituale.

Dal 1° gennaio 2027 questo meccanismo verrebbe superato. La manovra unifica le due misure in un unico contributo economico fisso, erogato direttamente dall’Inps. Una scelta che comporta due conseguenze immediate per le madri con tre o più figli assunte a tempo indeterminato:

La perdita dello sgravio pieno : lo sconto diretto in busta paga, che poteva arrivare fino a 3mila euro, viene sostituito da un assegno standard massimo di 1.200 euro annui;

: lo sconto diretto in busta paga, che poteva arrivare fino a 3mila euro, viene sostituito da un assegno standard massimo di 1.200 euro annui; L’introduzione del paletto dei 40mila euro: per la prima volta, anche questa platea viene sottoposta al limite di reddito da lavoro annuo. Chi supera questa soglia, secondo l’attuale formulazione del testo, resterebbe completamente escluso dal beneficio.

Chi ha diritto al bonus nel 2027

Al netto della modifica sulle famiglie numerose, per il resto della platea l’impianto anagrafico e lavorativo resta sostanzialmente confermato, pur con l’allargamento a tutte le tipologie contrattuali:

Nucleo familiare : la misura spetta alle lavoratrici con almeno due figli. Per chi ha due figli il bonus è riconosciuto fino al mese in cui il minore compie 10 anni, mentre per chi ha tre o più figli la copertura arriva fino al compimento dei 18 anni del figlio più piccolo (inclusi adozioni e affidamenti preadottivi);

: la misura spetta alle lavoratrici con almeno due figli. Per chi ha due figli il bonus è riconosciuto fino al mese in cui il minore compie 10 anni, mentre per chi ha tre o più figli la copertura arriva fino al compimento dei 18 anni del figlio più piccolo (inclusi adozioni e affidamenti preadottivi); Tipologia di lavoro : la platea include quasi tutte le categorie lavorative, dalle autonome (anche in Gestione separata o iscritte alle casse professionali) alle dipendenti pubbliche e private, senza distinzione tra contratti a termine e indeterminati. Restano fuori soltanto i rapporti di lavoro domestico (colf e badanti);

: la platea include quasi tutte le categorie lavorative, dalle autonome (anche in Gestione separata o iscritte alle casse professionali) alle dipendenti pubbliche e private, senza distinzione tra contratti a termine e indeterminati. Restano fuori soltanto i rapporti di lavoro domestico (colf e badanti); Soglia economica: il reddito da lavoro annuo non deve superare i 40mila euro. Non è richiesto alcun limite Isee e le somme percepite non concorrono né alla formazione del reddito imponibile né al calcolo dell’Isee stesso.

Importi e tempi di pagamento

Sul fronte strettamente economico, il restyling della misura porta con sé un incremento dell’assegno mensile, che sale dagli attuali 60 euro a 100 euro per ogni mese di attività lavorativa, raggiungendo così un tetto massimo di 1.200 euro nell’arco dell’anno.

Cambia anche la tempistica con cui i soldi arriveranno sui conti delle beneficiarie. Se per il 2026 l’Inps liquida il dovuto in un’unica tranche a fine anno (la finestra per inviare la richiesta chiude a fine anno, con una proroga al 31 gennaio 2027 riservata a chi raggiunge i requisiti solo nell’ultimo mese del 2026), dal 2027 l’accredito avverrà con cadenza trimestrale. Per ottenere il contributo sarà comunque necessario inoltrare un’apposita istanza in via telematica all’Istituto nazionale di previdenza sociale, secondo le istruzioni operative che verranno pubblicate dopo l’approvazione definitiva della legge.

La partita parlamentare: l’emendamento

L’effetto collaterale dell’unificazione delle misure, che secondo le stime rischia di ridurre il vantaggio economico per circa 110mila nuclei familiari, ha già spinto il Parlamento a cercare un correttivo. In commissione Bilancio alla Camera è stato infatti depositato un emendamento, con l’obiettivo di esentare dal tetto dei 40mila euro le madri di almeno tre figli, lasciando invece la soglia reddituale per i nuclei con due.

Se la modifica dovesse passare, le famiglie più numerose continuerebbero a percepire i 100 euro mensili a prescindere dal reddito da lavoro della madre. Resta però l’incognita dell’iter parlamentare: fino al via libera definitivo alla Legge di Bilancio, regole, platee e importi restano suscettibili di ulteriori aggiustamenti.