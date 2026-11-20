Dopo anni di attesa e un progressivo calo di interesse da parte dei consumatori, la lotteria degli scontrini si prepara a un’importante svolta. Le misure inserite nella manovra 2027 puntano infatti a trasformare un’iniziativa finora legata alle estrazioni differite in un gioco immediato, capace di avere l’appeal dei classici biglietti “gratta e vinci”, pur mantenendo l’obiettivo primario di incentivare la tracciabilità dei pagamenti.

Lanciata nel 2021 per contrastare l’evasione fiscale, la lotteria degli scontrini ha vissuto una parabola discendente: tra il debutto e il 2025, il volume degli scontrini partecipanti si è ridotto di circa l’80%. Il motivo principale risiedeva nell’eccessiva macchinosità del sistema, che richiedeva di esibire un codice personale in cassa e di attendere settimane o mesi per conoscere l’esito dei sorteggi. Sebbene la modalità istantanea fosse già stata ipotizzata negli anni passati, mancava l’infrastruttura finanziaria e normativa per liquidare rapidamente le somme.

Come si gioca

Partecipare al concorso è completamente gratuito e riservato ai cittadini maggiorenni residenti in Italia che effettuano acquisti di beni o servizi presso esercenti al dettaglio. Il meccanismo si basa su tre semplici passaggi:

Generazione del codice : prima di fare acquisti, occorre collegarsi all’area Partecipa ora del Portale ufficiale Lotteria degli Scontrini e inserire il proprio codice fiscale. Il sistema genera istantaneamente un codice alfanumerico e un relativo codice a barre da salvare sullo smartphone o stampare;

: prima di fare acquisti, occorre collegarsi all’area Partecipa ora del Portale ufficiale Lotteria degli Scontrini e inserire il proprio codice fiscale. Il sistema genera istantaneamente un codice alfanumerico e un relativo codice a barre da salvare sullo smartphone o stampare; Abbinamento in cassa : per le estrazioni ordinarie, è necessario mostrare questo codice al negoziante prima dell’emissione dello scontrino, così che possa abbinarlo alla transazione tramite lettore ottico (con le novità in arrivo, basterà inquadrare il QR Code stampato sul documento commerciale tramite app);

: per le estrazioni ordinarie, è necessario mostrare questo codice al negoziante prima dell’emissione dello scontrino, così che possa abbinarlo alla transazione tramite lettore ottico (con le novità in arrivo, basterà inquadrare il QR Code stampato sul documento commerciale tramite app); La regola dei biglietti virtuali: ogni euro speso con carta, bancomat, prepagata o app di pagamento genera 1 biglietto virtuale. La spesa minima per partecipare è di 1 euro, mentre i decimali oltre i 49 centesimi vengono arrotondati per eccesso (ad esempio, uno scontrino da 1,50 euro dà diritto a 2 biglietti). Esiste però un tetto limite: ogni singolo scontrino può generare al massimo 1.000 biglietti virtuali, soglia che si raggiunge con acquisti pari o superiori a 1.000 euro.

Restano esclusi dal concorso gli acquisti effettuati in contanti, le transazioni online, gli acquisti legati all’attività d’impresa o professionale e quelli per i quali si richiede la detrazione fiscale, come ad esempio le spese sanitarie in farmacia con tessera sanitaria.

Le tre grandi novità della manovra 2027

L’intervento legislativo, contenuto nell’articolo 31 del disegno di legge di Bilancio, agisce proprio sui nodi tecnici che avevano finora bloccato l’evoluzione del concorso:

Il meccanismo “paga ora e vinci subito” : oltre alle consuete estrazioni settimanali, mensili e annuali, i partecipanti potranno scoprire in tempo reale se lo scontrino appena emesso è vincente. La verifica avverrà scansionando un codice bidimensionale (QR Code o Data Matrix) stampato sul documento commerciale tramite l’app ufficiale Gioco Legale;

: oltre alle consuete estrazioni settimanali, mensili e annuali, i partecipanti potranno scoprire in tempo reale se lo scontrino appena emesso è vincente. La verifica avverrà scansionando un codice bidimensionale (QR Code o Data Matrix) stampato sul documento commerciale tramite l’app ufficiale Gioco Legale; Premi sotto i 5.000 euro senza identificazione : per velocizzare l’incasso ed eliminare i tempi morti, le vincite istantanee di importo inferiore a 5.000 euro potranno essere riscosse presentando semplicemente il titolo vincente, senza dover avviare complesse procedure di identificazione personale. La soglia non è casuale: si allinea ai limiti previsti dalla normativa antiriciclaggio per l’uso del contante;

: per velocizzare l’incasso ed eliminare i tempi morti, le vincite istantanee di importo inferiore a 5.000 euro potranno essere riscosse presentando semplicemente il titolo vincente, senza dover avviare complesse procedure di identificazione personale. La soglia non è casuale: si allinea ai limiti previsti dalla normativa antiriciclaggio per l’uso del contante; Conti dedicati per l’ADM: per garantire pagamenti rapidi, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) viene autorizzata ad aprire uno o più conti correnti bancari o postali dedicati esclusivamente alla liquidazione immediata dei premi.

Per vedere operativo il nuovo sistema “istantaneo” bisognerà comunque attendere l’approvazione definitiva della Manovra, i successivi provvedimenti attuativi dell’ADM e l’aggiornamento tecnico dei registratori di cassa telematici.