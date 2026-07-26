Bagaglio a mano, la guida strategica per evitare i costi extra al gate: ecco quali sono gli errori da evitare

Estate, stagione di viaggi e di vacanze. Quando acquistiamo il biglietto aereo facciamo il possibile per cercare di risparmiare sul prezzo, tuttavia basta un piccolo errore per portare a un aumento della spesa quando ormai siamo arrivati al gate e stiamo per imbarcarci. Ecco perché è importante conoscere tutte le regole vigenti, in modo tale da evitare spiacevoli costi extra.

Per prima cosa, è importante fare attenzione al proprio bagaglio a mano, che deve rispettare le misure stabilite dalla compagnia aerea. Ci sono compagnie che fanno pagare un supplemento fino a 70 euro o anche di più se il bagaglio non è in regola e deve essere registrato a bordo. È sbagliato pensare che dimensioni, peso e numero di bagagli permessi in cabina siano uguali per tutte le compagnie. Ciascuna di esse ha la propria politica. Ecco perché prima di viaggiare – specialmente se si tratta di un aereo sul quale non abbiamo mai volato – è bene informarsi sulle condizioni vigenti.

Altro errore da non fare è quello di confondere una borsa o un piccolo zaino, che in genere vengono accettati a bordo gratuitamente, e il bagaglio a mano vero e proprio, come il classico trolley. Quest’ultimo è ammesso in cabina previo pagamento. Dunque, presentarsi al gate con il trolley senza aver pagato il supplemento dovuto durante l’acquisto del biglietto, porterà all’imbarco in stiva a un prezzo maggiore.

Sempre per quanto riguarda il trolley, è importante effettuare dei piccoli controlli prima di presentarsi in aeroporto. La valigia dovrebbe essere misurata per verificare che rispetti le dimensioni accettate. Anche pochi centimetri in più, infatti, possono far scattare dei costi aggiuntivi. Stesso discorso per il peso: superare il peso accettato può portare alla richiesta di pagamento di una tariffa aggiuntiva.

Passando oltre, è fondamentale fare attenzione a ciò che decidiamo di portare con noi sull’aereo. In molti aeroporti, ad esempio, non sono presenti le nuove apparecchiature di controllo e vige ancora la limitazione dei liquidi. I contenitori non possono superare i 100 ml e devono essere inseriti in un sacchetto trasparente. Se ritenuti non conformi, vengono sequestrati e gettati via sul momento.

Attenzione anche ad altri oggetti non ammessi in cabina, come forbici, coltelli, batterie non trasportabili e altri utensili appuntiti che possono costituire un rischio. Prima di mettere uno di questi oggetti in valigia è consigliato informarsi. Anche in questo caso, infatti, può scattare il sequestro seguito da smaltimento.

È sbagliato pensare che in sede di imbarco nessuno controllerà. I controlli avvengono sempre, in particolar modo in estate, quando aumenta il numero di viaggiatori.