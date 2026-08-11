Bonus Centri Estivi 2026, a chi spettano i rimborsi e come si ottengono

La gestione della pausa estiva, tra la chiusura dei cancelli scolastici e la riapertura di settembre, rappresenta ogni anno una delle voci di spesa più gravose per le famiglie italiane. L’iscrizione ai centri estivi e alle attività ricreative risponde a un’esigenza lavorativa e organizzativa concreta, ma comporta un impatto finanziario notevole. Anche per il 2026 lo Stato ha stanziato risorse dedicate, ma sul tema si è creata un po’ di confusione, complice anche la sovrapposizione con altre misure ormai concluse (come il bando Centri Estivi dell’Inps riservato ai dipendenti pubblici, i cui termini di domanda si sono già chiusi lo scorso 25 giugno).

Per le famiglie che cercano un sostegno economico, o desiderano recuperare quanto già pagato (al di là del recupero parziale delle spese attraverso la dichiarazione dei redditi), un’opportunità ancora aperta e accessibile risiede nei contributi erogati a livello territoriale.

Il Fondo per le attività socio-educative: quasi 70 milioni ai Comuni

La misura principale per la generalità dei cittadini è rappresentata dal Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori, a cui la legge di Bilancio 2026 ha destinato un’importante dotazione finanziaria pari a 69.773.561,64 euro.

A differenza di un bonus statale erogato direttamente dall’amministrazione centrale ai singoli cittadini, queste risorse non arrivano però con un accredito automatico dall’Inps o dal Ministero. Il Dipartimento per le Politiche della famiglia provvede infatti a ripartire le somme direttamente ai Comuni beneficiari, individuati in base alla popolazione minorile residente nella fascia d’età compresa tra 0 e 17 anni.

Le risorse sono destinate a coprire un arco temporale molto ampio: gli interventi finanziati possono infatti riguardare tutte le attività realizzate tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2026.

Il ruolo degli Enti locali: perché il contributo non è automatico

Il passaggio cruciale da comprendere riguarda la discrezionalità dei singoli Enti locali, anche perché la presenza di un Comune nell’elenco dei destinatari delle risorse statali non garantisce automaticamente un rimborso per i residenti. Ogni amministrazione comunale ha la facoltà di decidere in autonomia come impiegare la propria quota di finanziamento. Le opzioni d’uso previste dalla norma spaziano tra:

il potenziamento o la gestione diretta di strutture, centri ricreativi e servizi educativi comunali;

l’organizzazione di iniziative in collaborazione con enti pubblici o privati del territorio;

la pubblicazione di avvisi pubblici per il rimborso diretto (totale o parziale) delle spese sostenute dai genitori.

Di conseguenza, non esistono importi unici, soglie Isee standardizzate o scadenze identiche su tutto il territorio nazionale. Requisiti di reddito, percentuali di spesa rimborsabile e tetti massimi variano in base alle deliberazioni adottate dal proprio Comune di residenza.

Spese già sostenute: è possibile recuperare i soldi di giugno e luglio?

È la domanda che si pongono molti genitori a questo punto della stagione estiva, quando gran parte delle settimane di centro estivo sono state già saldate. La risposta è positiva: il rimborso può riguardare anche spese già effettuate.

Se l’avviso approvato dal proprio Comune prevede il ristoro delle somme versate per la frequenza di servizi svolti a partire dal 1° giugno, la famiglia potrà presentare la richiesta allegando le relative pezze d’appoggio, anche se l’attività del centro estivo si è già conclusa. Inoltre, il perimetro del Fondo non è legato soltanto ai tradizionali centri estivi: a seconda delle scelte dell’Ente locale, le risorse possono finanziare ed eventualmente rimborsare anche altre tipologie di iniziative socio-educative, ricreative, culturali e sportive rivolte ai minori e svolte fino a fine anno.

Documentazione e tracciabilità: cosa conservare per la domanda

Per chi intende accedere ai rimborsi comunali, la priorità operativa riguarda la corretta conservazione dei giustificativi di spesa. Anche nei Comuni in cui i bandi o le graduatorie verranno pubblicati a fine estate o ad autunno inoltrato, la rendicontazione richiederà documentazione contabile idonea. Elementi fondamentali da verificare per la presentazione delle domande sono:

pezze d’appoggio intestate: fatture, ricevute o attestazioni di iscrizione devono indicare chiaramente i dati anagrafici e il codice fiscale del genitore richiedente e il nome del minore frequentante.

tracciabilità del saldo: occorre conservare le contabili dei bonifici, le ricevute di pagamento con carta, o gli estratti conto che dimostrino l’avvenuto versamento. I pagamenti in contanti privi di attestazione formale rischiano di non essere ammessi;

causale e frequenza: il documento deve esplicitare il servizio reso, indicando la denominazione della struttura, la tipologia di attività e il periodo di effettiva frequenza del minore.

Come verificare se il proprio Comune prevede il rimborso

Per accertarsi che il proprio nucleo familiare possa beneficiare delle risorse previste per il 2026 non bisogna cercare sul portale dell’Inps, ma muoversi direttamente “sul territorio”. Il percorso da seguire si articola in alcune verifiche mirate:

consultazione del sito comunale: accedere al portale istituzionale del proprio Comune di residenza (monitorando le sezioni Servizi Sociali, Politiche per la Famiglia, Pubblica Istruzione o l’Albo Pretorio) per verificare se è stato pubblicato l’avviso pubblico relativo alle risorse del Fondo socio-educativo 2026;

controllo dei requisiti locali: leggere con attenzione le condizioni stabilite dal bando comunale, controllando l’eventuale tetto Isee richiesto, l’età dei minori ammessi, le tipologie di attività riconosciute e i termini per la presentazione delle domande;

presentazione dell’istanza: inoltrare la richiesta secondo le modalità indicate dall’amministrazione (spesso tramite Spid sul portale del Comune), allegando la documentazione di spesa e l’attestazione Isee in corso di validità.

In conclusione, anche se ci avviamo verso la seconda metà di agosto, per molte famiglie la partita dei rimborsi rimane aperta. L’importante è conservare ricevute o fatture e verificare tempestivamente le delibere del proprio Comune: con i giusti requisiti e i documenti in ordine, una parte considerevole delle spese sostenute tra giugno e i prossimi mesi potrebbe essere recuperata.