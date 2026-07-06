Il condominio cambia insieme alla società: perché oggi le regole di buon vicinato sono sempre più importanti

Rumori nelle ore di riposo, animali domestici, bambini che giocano in cortile, biciclette lasciate sul pianerottolo, gruppi WhatsApp condominiali sempre più “animati”. Molte delle discussioni che caratterizzano la vita nei condomini sembrano le stesse di sempre. Eppure qualcosa sta cambiando. A trasformarsi non sono soltanto gli edifici, che devono adeguarsi a nuovi standard di efficienza e tecnologia, ma soprattutto le persone che li abitano. Famiglie più piccole, anziani che vivono soli, residenti provenienti da Paesi diversi, nuove modalità di lavoro e di relazione stanno modificando profondamente il modo di vivere gli spazi comuni. Una realtà che rende ancora più importante conoscere le regole che disciplinano la vita condominiale, dal Codice civile ai regolamenti dei singoli edifici, ma anche promuovere comportamenti improntati al buon senso e alla reciproca comprensione.

Un Paese che cambia, condomìni che cambiano

Secondo gli ultimi Indicatori demografici dell'Istat, relativi al 2025, l'Italia continua a invecchiare, con gli over 65 che rappresentano ormai oltre un quarto della popolazione residente. Parallelamente, i cittadini stranieri costituiscono circa il 9,4% della popolazione e aumentano le famiglie composte da una sola persona. È inevitabile che questi cambiamenti si riflettano anche sui condomini, dove convivono persone con abitudini, orari, esigenze e culture differenti. Nello stesso stabile possono vivere, ad esempio, anziani che trascorrono gran parte della giornata in casa, lavoratori in smart working, famiglie con bambini piccoli, studenti e persone provenienti da realtà nelle quali il rapporto con gli spazi comuni è vissuto in modo diverso. Una maggiore eterogeneità, dunque, che rende ancora più importante la conoscenza delle regole e il rispetto reciproco.

Le nuove sfide della convivenza condominiale

Molte delle controversie condominiali non nascono da vere e proprie violazioni della legge, ma da piccoli comportamenti quotidiani che finiscono per incrinare i rapporti tra vicini. Tra le situazioni più frequenti figurano i rumori nelle ore di riposo, l'utilizzo delle parti comuni, la gestione degli animali domestici, il deposito di oggetti sui pianerottoli, la raccolta differenziata effettuata in modo non corretto, oppure ancora l'occupazione impropria degli spazi comuni. In molti casi non si tratta di comportamenti vietati in modo assoluto, ma di situazioni nelle quali diventa fondamentale trovare un equilibrio tra il diritto del singolo e quello degli altri condomini. Piccoli accorgimenti, come avvisare i vicini prima di lavori particolarmente rumorosi, evitare di ingombrare i pianerottoli o prestare attenzione all'uso degli spazi condivisi, possono contribuire a prevenire discussioni che, se trascurate, rischiano di trasformarsi in veri e propri contenziosi.

Il ruolo sempre più delicato dell'amministratore

In questo contesto cambia anche il ruolo dell'amministratore di condominio. Accanto agli adempimenti tecnici, fiscali e amministrativi, gli viene richiesto sempre più spesso di svolgere una funzione di mediazione tra i residenti, cercando di intercettare le tensioni prima che degenerino in conflitti destinati a finire davanti a un giudice. Una comunicazione tempestiva e il richiamo alle regole della convivenza possono infatti risultare molto più efficaci di una diffida, quando i rapporti tra vicini sono ormai compromessi.

Un vademecum per prevenire i conflitti

Non è un caso che negli ultimi anni siano nate iniziative finalizzate a promuovere una migliore convivenza negli edifici. Tra queste vi è anche la nuova edizione delle "Buone Regole di Vicinato", un vademecum realizzato dalla società di consulenza condominiale VeryFastPeople e tradotto in tredici lingue per renderlo accessibile anche ai residenti di origine straniera. La guida affronta, attraverso vignette illustrate, alcune delle situazioni che più frequentemente generano tensioni tra vicini (dai rumori agli odori, dall'utilizzo dei balconi alla gestione degli spazi comuni), accompagnando ciascun tema con richiami al Codice civile, al Codice penale e, quando necessario, ai principali orientamenti della giurisprudenza.

A completare ogni scheda sono presenti suggerimenti pratici, che invitano ad adottare comportamenti improntati al rispetto reciproco, nella convinzione che molte controversie possano essere evitate prima ancora di arrivare a una diffida o a un contenzioso.

Dal buon senso agli obblighi di legge

Uno degli aspetti più interessanti del vademecum è proprio quello di evidenziare come molti comportamenti della vita quotidiana non siano soltanto questioni di buona educazione, ma trovino già un preciso fondamento nell'ordinamento giuridico. A seconda dei casi vengono richiamati, come detto, articoli del Codice civile, del Codice penale e pronunce della Corte di Cassazione, dimostrando come situazioni apparentemente banali possano assumere anche rilevanza giuridica.

Disposizioni cui si affiancano, va ricordato, i regolamenti condominiali, che possono disciplinare aspetti concreti della vita dell'edificio, dall'utilizzo delle parti comuni agli orari o alle modalità di fruizione di alcuni spazi, purché nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

Accanto alle norme resta però uno spazio importante per il buon senso. Molti conflitti possono infatti essere evitati con piccoli gesti di attenzione verso gli altri e con una maggiore consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri. Conoscere le regole significa anche sapere quando un comportamento può avere conseguenze giuridiche e quando, invece, è sufficiente un dialogo corretto tra vicini per evitare inutili tensioni.

La prima regola resta il rispetto reciproco

Se la convivenza nei condomini rischia di diventare sempre più complessa in quanto riflette i profondi cambiamenti della società italiana, in edifici dove convivono persone di età, abitudini e culture differenti, conoscere le regole diventa importante quanto rispettarle.

Il Codice civile, il Codice penale, la giurisprudenza e i regolamenti condominiali costituiscono già oggi un quadro di riferimento articolato.