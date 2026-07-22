Cosmetica Italia presenta la quinta edizione di Milano Beauty Week

Si è tenuta questa mattina, presso la Sala Alessi di Palazzo Marino, la conferenza stampa di presentazione della Milano Beauty Week 2026, iniziativa di Cosmetica Italia, in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence.

A cinque anni dalla sua nascita, Milano Beauty Week entra in una nuova fase della sua storia. Dal 16 al 20 settembre un programma ancora più ricco di eventi, esperienze e appuntamenti aperti al pubblico trasformeranno Milano e il territorio in un grande laboratorio diffuso dedicato alla cultura della bellezza e del benessere. Protagonista dell'edizione 2026 sarà il tema dell'essenzialità, scelto per raccontare il valore autentico del cosmetico nella vita quotidiana: un alleato della cura di sè che accompagna quotidianamente ognuno di noi contribuendo all'igiene, alla prevenzione, alla protezione della pelle, al benessere e alla qualità della vita.

Milano Beauty Week conferma così la propria evoluzione verso una vera e propria piattaforma culturale capace di raccontare il valore di uno dei comparti più dinamici del Made in Italy, un'industria che nel 2025 ha raggiunto il valore record di 18 miliardi di euro di fatturato, con 8,6 miliardi di export e una filiera che genera complessivamente 49 miliardi di valore economico e coinvolge circa 500 mila addetti. «Nel 2022 Milano Beauty Week debuttava con l'obiettivo di aprire il mondo della cosmetica al dialogo con il grande pubblico, raccontandone le diverse sfaccettature. Oggi quel progetto è diventato il luogo in cui un'eccellenza del Made in Italy incontra la società, mettendo in luce il valore di un settore che significa ricerca, innovazione, artigianalità, manifattura, occupazione. Con questa quinta edizione vogliamo consolidare una manifestazione capace non solo di valorizzare il sistema cosmetico in Italia, ma anche di lasciare un'eredità concreta per Milano e per il territorio, promuovendo una bellezza autentica, inclusiva e responsabile» ha evidenziato Benedetto Lavino, presidente di Cosmetica Italia.

«Milano Beauty Week è un invito a vivere la bellezza come esperienza di conoscenza e partecipazione. Abbiamo costruito un programma capace di coinvolgere cittadini e visitatori in un racconto aperto e inclusivo, articolato in cinque dimensioni: la bellezza come cultura, come esperienza autentica, come conoscenza e cura, come responsabilità sociale e come dimensione in grado di superare i confini. Cinque prospettive attraverso cui raccontare tutto ciò che rende unico il nostro settore. Attraverso il tema dell'essenzialità vogliamo riportare l'attenzione sul valore imprescindibile del cosmetico nella vita quotidiana. Il nostro obiettivo è creare occasioni di incontro, scoperta e dialogo, affinché sempre più persone possano conoscere da vicino la rilevanza economica, sociale e scientifica della cosmetica e il contributo che offre ogni giorno al benessere individuale e collettivo» ha commentato Ambra Martone, vicepresidente di Cosmetica Italia con delega a Milano Beauty Week.



Il palinsesto di Milano Beauty Week, in continuo aggiornamento, è consultabile sul sito della manifestazione. L’app ufficiale di Milano Beauty Week (disponibile su App Store e Play Store), in una veste completamente rinnovata e con nuove funzionalità, sarà lo strumento fondamentale per registrarsi e partecipare agli appuntamenti in programma. Milano Beauty Week è un evento patrocinato da Comune di Milano, Assolombarda, Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi, Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza e Camera Nazionale della Moda Italiana.

La promozione di Milano Beauty Week è supportata dalla collaborazione con le testate partner del Gruppo CairoRCS Media:

Corriere della Sera, Io Donna, 7, Style Magazine, F, Fab!, Amica, Natural Style, Imagine. La radio ufficiale dell’evento è Radio Monte Carlo. Milano Beauty Week 2026 è inoltre supportata dalla trasmissione tv X-Style.