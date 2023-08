"Costa più di così...": ecco quando non dovete pagare la benzina

Da poco più di 24 ore è entrata in vigore la norma che obbliga i distributori a esporre i prezzi medi dei carburanti, quindi diesel e benzina, che riguardano ogni Regione italiana mentre sulle rete autostradale si fa la media nazionale. Il Mimit (Ministero delle Imprese e Made in Italy), con una nota ha fatto sapere che " i costi medi di benzina e diesel self registrati alle ore 8.00 di oggi, lungo la rete stradale e autostradale nazionale, sono rimasti sostanzialmente stabili e saldamente al di sotto dei 2 euro al litro, replicando di fatto i valori registrati nel corso della mattinata di ieri, giorno in cui è entrato in vigore l'obbligo di esposizione dei prezzi medi ".

I prezzi attuali

Nel caso specifico, secondo i prezzi che c'erano in vigore questa mattina, mercoledì 2 agosto, il costo medio nazionale della benzina nella rete stradale e in modalità self-service si trova a 1,922 euro al litro (+0,007 rispetto a ieri) mentre quello del diesel in modalità self- service costa 1,781 euro al litro con un aumento di 0,011 euro al litro rispetto a 24 ore fa con una variazione di 11 millesimi di euro. Invece, lungo le autostrade si registra una media della benzina self al prezzo di 1,990 euro al litro, (+0,006 euro rispetto a ieri) e quindi con una variazione di seu millesimi di euro mentre il gasolio self viene praticato a 1,864 euro al litro, +0,010 euro rispetto a 24 ore fa con aumenti quasi impercettibili nell'ordine di 10 millesimi di euro".

Cosa accade adesso

La nota del Mimit conclude dicendo che questi prezzi si possono consultare facilmente " sui cartelli esposti alle pompe e sull'apposita sezione del portale del Mimit" , in modo da consentire ai consumatori " di operare una scelta consapevole ". In poche parole, laddove gasolio e benzina costassero più del dovuto, gli automobilisti avranno maggiore facilità di recarsi presso un altro distributore che pratica i prezzi in linea con le medie regionali e nazionali. Tempi duri, quindi, per i furbetti che in passato hanno speculato sul prezzo finale dei carburanti come sottolineato dallo stesso Mimit. " Al contempo, l'esposizione dei prezzi medi tutelerà i gestori dalle periodiche campagne negative che negli anni sono intervenute a danno dell'intera categoria ".

Sul sito del ministero, nella sezione Faq, si trovano le più importanti domande e risposte che servono sia agli addetti ai lavori ma anche ai normali cittadini su caratteristiche e modalità di esposizione dei prezzi medi. Sull'apposita sezione (clicca qui) si possono osservare quotidianamente, suddivisi per Regione, i prezzi medi aggiornati sulla rete stradale e autostradale: chi volesse inoltrare osservazioni o richieste di chiarimento sul prezzo medio dei carburanti può scrivere all'indirizzo mail osservaprezzi@mise.gov.it.