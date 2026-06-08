Eurojackpot, vinti oltre 923mila euro a Pistoia

L’estrazione n. 46 di venerdì 5 giugno di Eurojackpot, il gioco numerico a totalizzatore con un montepremi comune in Europa, ha baciato l’Italia grazie a una vincita con 1 punto 5+1 da 923.584,20 euro. La giocataè stata realizzata a Pistoia presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria situato in viale Pacinotti, 86. Combinazione vincente: 21 – 23 – 44 – 47 – 50 + Euronumeri 1 – 7.

Eurojackpot - la cui prima estrazione in Italia si è tenuta venerdì 6 aprile 2012 – coinvolge milioni di persone in un confronto internazionale. Ogni martedì e venerdì sera, infatti, i giocatori di tutti i 19 Paesi partecipanti hanno la possibilità di vincere un Jackpot sempre milionario che cresce velocemente da 10 a 120 milioni di euro: quello in palio nella prossima estrazione di martedì 9 giugno sarà di 35 milioni di euro.

I 19 paesi europei in gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia e Grecia. Giocare a Eurojackpot è davvero semplice: basta scegliere almeno 5 numeri su 50 e almeno 2 Euronumeri su 12.La giocata minima è 2 euro, pari a una combinazione. Chi indovinerà la combinazione di 5 numeri + 2 Euronumeri si aggiudicherà il Jackpot che corre veloce da 10 fino a 120 milioni di euro. Ogni giocatore ha a disposizione 12 categorie di vincita, dalla 5+2 alla 2+1, tutte con premi più ricchi; la probabilità di vincere almeno un premio è di 1 su 32 (considerando tutte le categorie).

L’estrazione è ogni martedì e venerdì alle ore 20.00. È possibile giocare a Eurojackpot tutti i giorni, sia presso i punti vendita della rete Sisal su tutto il territorio nazionale, sia online sui siti autorizzati all’indirizzo www.eurojackpot.it che dalla App ufficiale Eurojackpot. Intanto è stata presentata per l’incasso la vincita SuperEnalotto con punti 5 da 93.725,23 euro conseguita durante il concorso n. 64 di martedì 21 aprile che è stata convalidata a Morciano di Romagna (Rimini) presso il punto vendita Sisal Tabaccheria situato in via Ronci, 2. La combinazione vincente è stata: 18 – 19 – 40 – 43 – 56 – 77 – J 6 – SS 65.

Il protagonista della vincita, che ha scelto il nome di fantasia “Gabriele”, è un uomo nato e cresciuto in Emilia Romagna, commerciante di professione che conduce una vita semplice fatta di lavoro e passioni legate ai viaggi, allo sport e alle serie televisive. Quando ha deciso di giocare la schedina vincente, racconta, “era una giornata come tante e l’ho fatto senza pensare a nulla di particolare”. Gabriele infatti gioca occasionalmente, a volte da solo e altre insieme agli amici, senza particolari rituali o abitudini. “Non ho numeri del cuore - precisa -. Qualche volta mi faccio ispirare da combinazioni casuali, a seconda della giornata. Questa volta erano numeri che avevo sognato”.

La scoperta della vincita è avvenuta attraverso l’app, mentre si trovava a casa, dopo cena. “All’inizio pensavo di aver centrato solo quattro numeri. Poi ho riguardato meglio e ho capito che i numeri erano 5 e la vincita era molto elevata. Ci ho messo qualche minuto a realizzare!”. L’emozione è stata immediata e la prima persona con cui ha condiviso la notizia è stata la moglie. “Ero molto emozionato - confida -, volevamo festeggiare aprendo una bottiglia di spumante, ma per la tensione e la felicità ce ne siamo completamente dimenticati. I nostri sguardi e pensieri erano già rivolti ai progetti lasciati in sospeso e al senso di pace che stavamo vivendo”.

Nonostante la gioia del momento, Gabriele ha scelto di mantenere grande riservatezza e di aspettare qualche settimana prima di presentarsi per la riscossione, soprattutto per motivi pratici legati al lavoro: “In quei giorni di attesa controllavo continuamente che la ricevuta fosse ancora nel cassetto dove l’avevo nascosta. Ogni mattina andavo a vedere se era tutto a posto”.

Tra i primi progetti legati alla vincita ci sono soprattutto i, da sempre una delle grandi passioni di Gabriele e il sogno dichiarato è quello di fare ilma una parte della somma andrà ad attività benefiche. “Ora voglio prendermi il tempo per fare le cose con calma - conclude - la cosa più bella è poter pensare al futuro con maggiore serenità”.