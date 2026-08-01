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Fisco, dalla rottamazione ai versamenti delle partite Iva: tutte le date da segnare sul calendario

Il 31 del mese sarà il turno degli adempimenti Iva, delle locazioni, dell’Ioss e di alcune scadenze legate al bollo auto, con regole che possono cambiare in base alla Regione di residenza

Valentina Menassi
Controlli fiscali, ecco verso chi saranno indirizzate le ispezioni dell'Agenzia delle Entrate
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Agosto alleggerisce il calendario fiscale, ma non lo svuota. Dopo la corsa agli adempimenti di giugno e luglio, contribuenti, professionisti e imprese dovranno concentrarsi soprattutto su tre date decisive: il 5, il 20 e il 31 agosto. Il cuore del mese sarà il giorno 20, quando si concentreranno versamenti legati alle dichiarazioni, ritenute, Iva e obblighi periodici. Lo scadenzario dell’Agenzia delle Entrate conta per quella giornata 140 differenti versamenti, distribuiti tra numerose categorie fiscali.

Rottamazione, la tolleranza fino al 5 agosto

Il primo termine da ricordare riguarda la rottamazione-quinquies. La prima o unica rata era formalmente dovuta entro il 31 luglio 2026, ma i cinque giorni di tolleranza previsti dalla disciplina consentono di completare il pagamento entro mercoledì 5 agosto senza perdere i benefici della definizione agevolata. Oltre questa finestra, un versamento omesso, insufficiente o tardivo può determinare la decadenza dal piano.

Il 20 agosto, il giorno più affollato

La parte più consistente del calendario si concentra giovedì 20 agosto. I contribuenti soggetti agli Isa, insieme a forfettari e aderenti al regime di vantaggio interessati dalla proroga, potranno versare le somme collegate alle dichiarazioni con una maggiorazione dello 0,80%. Alla stessa data arrivano anche le rate di saldo 2025 e primo acconto 2026: lo 0,51% di interessi per la terza rata partita il 30 giugno e lo 0,18% per la seconda rata successiva al versamento del 30 luglio.

Ritenute, Tobin Tax e contributi Enasarco

Sempre entro il 20 agosto dovranno essere effettuati numerosi adempimenti mensili: dalle ritenute operate dai condomìni e dalle imprese assicurative all’imposta sulle attività di intrattenimento. Scade anche la Tobin Tax sulle operazioni finanziarie del mese precedente, da versare mediante F24 con i codici previsti per le diverse transazioni. Per le imprese preponenti arriva inoltre il termine dei contributi Enasarco relativi alle provvigioni del secondo trimestre, con pagamento tramite addebito bancario o PagoPA.

Gli ultimi appuntamenti del 31 agosto

Lunedì 31 agosto chiuderà il mese con un numero più contenuto di obblighi. Tra questi figurano la registrazione e il pagamento dell’imposta sui contratti di locazione decorrenti dal 1° agosto, alcuni versamenti Iva sugli acquisti intracomunitari e gli adempimenti Intra. Per il regime Ioss, la dichiarazione relativa alle vendite di luglio e il pagamento dell’imposta dovuta devono essere effettuati entro la fine del mese successivo al periodo dichiarato. Sul fronte automobilistico, il termine riguarda in generale vetture fino a 35 kW e motoveicoli con bollo scaduto a luglio, ferma restando la disciplina delle singole Regioni.

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