Il fisco va in “ferie”, ma non su tutto: ecco quali scadenze restano

Con l’arrivo di agosto inizia la consueta e tanto attesa pausa estiva sul fronte fiscale.

Non occorre, però, commettere l’errore di pensare che anche le scadenze già definite slittino o che i vari adempimenti con l’Agenzia delle entrate possano essere rimandati perché non è così e questo errore che può costare caro a professionisti, datori di lavoro e imprese.

Difatti, se da un lato da oggi scatta la sospensione feriale che congela le richieste di documenti e i controlli, dall’altro lato, sul calendario del fisco restano molti versamenti vengono semplicemente congelati per un paio di settimane, concentrandosi in un’;unica maxi-scadenza, senza dimenticare quegli adempimenti quotidiani che non vanno in “vacanza”.

Ecco una lista per capire quali scadenze ci sono, cosa slitta e cosa continua a scorrere regolarmente.

Stop agli invii fino al 4 settembre

Nel periodo tra il 1° e il 31 agosto saranno sospesi da parte dell’Agenzia delle Entrate l’invio di avvisi bonari, comunicazioni per i controlli formali e lettere di compliance, oltre che, sul lato riscossione, la notifica delle cartelle esattoriali.

La sospensione, tuttavia, non riguarda le situazioni di particolare urgenza e non interrompe gli obblighi di pagamento relativi a rate o cartelle già notificate. Nello specifico viene sospeso l’invio delle comunicazioni derivanti dai controlli automatizzati (articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972), dai controlli formali (articolo 36- ter), dagli atti di tassazione separata e dalle lettere di compliance.

Inoltre, si ferma anche la notifica di nuove cartelle di pagamento e degli altri atti della riscossione da parte dell’agente della riscossione.

Infine, si aggiunge anche la sospensione feriale dei termini processuali, che prevede il congelamento dei termini per rispondere alle richieste dell’amministrazione finanziaria, presentare documenti o impugnare gli atti, dal 1° agosto al 4 settembre o, nei casi previsti dalla normativa, fino al 31 agosto.

Cosa non si ferma

Non tutto, però, si bloccherà durante la pausa estiva.

Restano infatti esclusi dal blocco gli atti che presentano carattere di urgenza e indifferibilità: in questi casi, l’Agenzia può continuare a notificare comunicazioni e provvedimenti anche nel mese di agosto, quando il rinvio potrebbe compromettere l’attività di accertamento o di riscossione.

Inoltre, restano anche gli obblighi di pagamento già in essere. Le rate delle cartelle esattoriali già notificate e quelle relative ai piani di rateizzazione concessi dall’Agenzia mantengono infatti le loro scadenze ordinarie: chi ha un versamento previsto ad agosto dovrà effettuarlo entro i termini stabiliti, evitando così il rischio di sanzioni, interessi o, nei casi previsti dalla legge, la decadenza dal beneficio della rateizzazione.

Infine, durante il mese di agosto restano pienamente in vigore:

L’emissione delle fatture elettroniche: i consueti termini di legge (come i 12 giorni per l’invio della fattura immediata allo SdI) non subiscono alcuna sospensione;

I corrispettivi telematici: la memorizzazione e la trasmissione telematica degli scontrini deve avvenire regolarmente.

Il tax day del 20 agosto

È questa la data da cerchiare in rosso sul proprio calendario fiscale.

Difatti, le scadenze fiscali ordinarie ricadenti nella prima metà del mese non vengono annullate, ma subiscono uno slittamento automatico e senza maggiorazioni al 20 agosto. Entro questa data dovranno essere effettuati, tra gli altri, i seguenti versamenti: