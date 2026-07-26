Fascicolo sanitario elettronico sull’app IO: ecco come funziona

Chi ha utilizzato l’App IO in questi giorni avrà di certo notato la presenza di uno specifico messaggio riguardante il Fascicolo Sanitario Elettronico.

È bene chiarire innanzitutto che non si tratta della notifica di un problema, né tantomeno dell’avviso dell’inclusione diretta del FSE all’interno dell’applicazione, a differenza di quanto accade ad esempio con i documenti digitali di IT-Wallet. Si tratta infatti semplicemente di un promemoria, inviato ai cittadini con lo scopo di invitarli a sfruttare le potenzialità del sistema, a partire dalla possibilità di consultare ricette e referti medici online, azzerando le code agli sportelli e le visite di persona dal medico curante.

“Il tuo Fascicolo Sanitario Elettronico è già disponibile! Accedi e consulta referti, prescrizioni e servizi in un unico spazio digitale. È semplice e sicuro. Con te, per la tua salute”, si legge nella breve notifica. Cliccando sul link “Vai al tuo Fascicolo”, collocato poco sotto l’avviso, l’applicazione reindirizza l’utente direttamente al portale del Ministero della Salute. Da qui è possibile scegliere il sito web della propria Regione di residenza, dal momento che la gestione del FSE è decentralizzata: l’accesso a ciascun portale locale avviene tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

La piattaforma ha subito recenti aggiornamenti normativi e tecnici. Le novità principali riguardano una maggiore facilità di caricamento dei documenti da parte dei medici, la consultazione agevolata dei dati dei figli minorenni e il debutto del Patient Summary (o Profilo Sanitario Sintetico), un documento d’emergenza che riassume la storia clinica essenziale del paziente.

I dati di utilizzo a livello nazionale mostrano tuttavia un quadro frammentato. Attualmente, solo il 26,5% della popolazione italiana dichiara di fruire del servizio. La regionalizzazione influisce pesantemente su questa media, evidenziando forti disparità geografiche: la Toscana guida la classifica con il 51,4% di utilizzo, mentre la Basilicata si ferma appena all’1,2%. In quest’ottica, pertanto, s’inserisce la notifica inviata tramite l’App IO, un modo per ricordare ai cittadini di prendere confidenza con un sistema che ancora, nonostante le migliorie recentemente apportate, fatica a decollare.