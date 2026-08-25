Lombardia, boom di truffe sul mancato pagamento del pedaggio: il messaggio che svuota il conto

C’è una nuova truffa che sta circolando via mail e WhatsApp. Un raggiro che usa il pretesto del pagamento di un pedaggio per generare allarme negli automobilisti e indurli ad aprire un link malevolo. A lanciare l’allarme è la società Autostrada Pedemontana Lombarda, che ha visto usato il proprio nome dai malviventi.

In sostanza, i cybercriminali inviano un messaggio alle loro vittime, fingendosi Autostrada Pedemontana Lombarda e chiedendo di saldare il pagamento per il pedaggio autostradale sulla Pedemontana. Nella comunicazione si trova anche un link a una pagina attraverso cui effettuare il versamento. Non manca neppure la minaccia per generare panico: chi non paga il pedaggio, rischia il blocco amministrativo della propria automobile.

Purtroppo qualcuno crede al messaggio e cade così nella trappola.

“Questi messaggi possono apparire molto credibili, perché utilizzano anche loghi e marchi ufficiali, ma contengono link esterni e tentano di ottenere dati personali, informazioni bancarie o codici pin delle carte di credito”, spiega Autostrada Pedemontana Lombarda, come riportato da Prealpina.it.

Si tratta di un vero e proprio tentativo di phishing. I malviventi preparano comunicazioni false ma credibili per trarre in inganno i cittadini, indurli ad aprire i messaggi e interagire con i link inseriti nel testo. Chi cade nel tranello, viene indotto a cedere dati personali e password, oppure a scaricare file malevoli, o, ancora, a versare somme di denaro.

La miglior cosa da fare, nel caso in cui si riceva un messaggio del genere, è cancellarlo, e, volendo, segnalare alle forze dell’ordine.

Autostrada Pedemontana Lombarda ricorda che non rientra nelle sue pratiche inviare messaggi agli automobilisti per richiedere il pagamento del pedaggio. E, soprattutto, non invia dei link su cui cliccare.

Nel caso in cui ci siano dei dubbi, sempre meglio rivolgersi a chi di dovere. Per verificare l’effettivo pagamento di un pedaggio è necessario andare sul portale web della società: pedemontana.com. Si può anche telefonare al numero verde 800 936 360.