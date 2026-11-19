“Dietro ogni numero sugli infortuni mortali sul lavoro c’è una tragedia sociale che non possiamo accettare, ed è per questo che istituzioni, imprese e sindacati devono battersi per ridurre il più possibile il fenomeno, con l’obiettivo di arrivare a eliminarlo. Come diceva il giudice Falcone a proposito della mafia, anche gli incidenti sul lavoro sono un fatto umano e, in quanto tale, hanno un inizio e possono avere una fine: con le tecnologie, gli strumenti e le procedure di cui disponiamo possiamo affrontarli. Non dobbiamo essere rassegnati, ma è necessario uscire dalla logica dell’emergenza e fare in modo che la prevenzione convenga, prima di tutto, agli imprenditori, alle istituzioni e ai sindacati. La legalità è il presupposto essenziale della sicurezza, e il primo livello su cui intervenire è quello dell’informazione, cioè della conoscenza. La cultura della sicurezza, infatti, non si costruisce con le slide, ma nelle aziende, attraverso i simulatori e una formazione sul campo capace di adattarsi anche ai lavoratori che hanno lingue e culture diverse dalle nostre. Allo stesso tempo, servono norme e certificazioni in grado di guidare i processi. L’INAIL ha stanziato risorse senza precedenti, sotto forma di incentivi e premi, per sostenere le imprese virtuose, perché la strada è quella di premiare le buone pratiche e sanzionare chi viola la legge. A questo si aggiungono gli interventi sulla formazione e una novità importante: da quest’anno, durante le ore di educazione civica, ai ragazzi nelle scuole è obbligatorio parlare di salute e sicurezza sul lavoro. Ho voluto fortemente che all’interno dell’INAIL fossero reintegrati gli ispettori, il cui organico in passato eran stato tagliato. Siamo convinti che, lavorando in questa direzione, i numeri possano cominciare a diminuire, ma si tratta necessariamente di una visione di lungo periodo. È giusto mantenere alta l’attenzione sul tema, a patto di farlo con serietà e con rispetto sia per chi ha vissuto un incidente sia per le imprese, contrastando ogni forma di sensazionalismo”. Lo ha dichiarato Marcello Fiori, Direttore Generale dell’INAIL, in occasione della XV edizione di Expo Training, la manifestazione ideata e presieduta dal sociologo Carlo Barberis, punto di incontro tra studenti, scuole, università, istituzioni e aziende sui temi della formazione, dell’orientamento e del lavoro, in corso presso Allianz MiCo – Fiera Milano City.