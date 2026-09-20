Occhio al segnale nero e giallo che compare lungo la strada: cosa indica e cosa si rischia

La segnaletica si divide tra cartelli immediatamente identificabili data la loro grande diffusione su ogni tipo di strada, come precedenze, stop, o limiti di velocità, e indicatori che, pur catturando l’attenzione degli automobilisti, risultano meno noti. Nella seconda categoria possono rientrare ad esempio quelli caratterizzati da linee oblique gialle e nere, i quali, pur diffusi in modo capillare, non sono immediatamente decifrabili. La scelta cromatica ad alto impatto è funzionale al loro scopo: segnalare con anticipo un ostacolo o una variazione della carreggiata, indicando chiaramente da quale lato transitare in sicurezza.

Questi cartelli nascono dunque per indicare la presenza di oggetti, barriere o punti critici del tracciato che richiedono una maggiore prudenza. Li troviamo spesso posizionati nelle vicinanze di piloni, muretti di contenimento, ponti o parapetti che sporgono sulla strada o sono immediatamente a ridosso di essa costituendo un pericolo, e per questo motivo segnalano una modifica della traiettoria da seguire a chi si trova al volante. A tal proposito assume un significato fondamentale l’andamento delle linee oblique nere e gialle: l’inclinazione, infatti, non segue un criterio estetico, ma mostra visivamente la direzione corretta da prendere per evitare l’ostacolo. Si tratta di un accorgimento tecnico che molti ignorano, ma che permette a chi ne conosce il codice di reagire all’istante e senza esitazioni.

La loro presenza diventa particolarmente importante, piuttosto che nei casi in cui l’ostacolo è grande ed evidente anche con largo anticipo, in condizioni di ridotta visibilità. Nelle ore notturne, sotto un acquazzone o in mezzo alla nebbia fitta, ciò che alla luce del sole era evidente si può trasformare in un rischio nascosto: in questi frangenti, l’accostamento cromatico giallo-nero, unito all’impiego di pellicole catarifrangenti, si rivela salvavita, permettendo di individuare il pericolo ben prima che l’auto si trovi a ridosso dell’ostacolo.

Anche qualora l’automobilista non ne conosca il significato, quindi, tutti questi accorgimenti gli consentono di percepire immediatamente l’indicazione di un potenziale rischio sulla carreggiata, di rallentare e di prepararsi a effettuare una correzione della traiettoria.