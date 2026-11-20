Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, il cedolino previdenziale di dicembre porta con sé non solo la consueta tredicesima, ma anche una voce aggiuntiva attesa da chi percepisce assegni più contenuti. Quello che è stato ribattezzato come bonus Natale, altro non è che un importo aggiuntivo sulla pensione derivante dalla misura strutturale introdotta oltre venticinque anni fa (con la Legge Finanziaria 2001) per sostenere il potere d’acquisto dei pensionati con redditi minimi. Per il 2026, il beneficio scatterà a partire da martedì 1° dicembre, primo giorno bancabile del mese, ma bisogna fare attenzione sia nel caso in cui venga accreditato senza averne diritto che qualora, pur rientrando nei requisiti, non si trovi traccia della cifra spettante.

Di cosa si tratta e quanto vale

L’importo massimo del contributo è pari a 154,94 euro, una somma totalmente esentasse: non concorre, cioè, alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef e non incide sul calcolo per l’accesso ad altre prestazioni previdenziali o assistenziali. Il valore effettivo accreditato dipende tuttavia dall’ammontare lordo annuo della pensione percepita nel 2026, rivalutato secondo gli indici dell’anno in corso:

Bonus in misura piena (154,94 euro): spetta a chi percepisce una pensione annua complessiva non superiore al trattamento minimo Inps, fissato per il 2026 a 7.954,05 euro (circa 611,85 euro al mese per tredici mensilità);

(154,94 euro): spetta a chi percepisce una pensione annua complessiva non superiore al trattamento minimo Inps, fissato per il 2026 a 7.954,05 euro (circa 611,85 euro al mese per tredici mensilità); Bonus in misura ridotta : se il trattamento pensionistico annuo si colloca nella fascia compresa tra 7.954,05 euro e 8.108,99 euro, l’assegno viene integrato solo per la differenza necessaria a raggiungere il tetto massimo di 8.108,99 euro;

: se il trattamento pensionistico annuo si colloca nella fascia compresa tra 7.954,05 euro e 8.108,99 euro, l’assegno viene integrato solo per la differenza necessaria a raggiungere il tetto massimo di 8.108,99 euro; Nessun bonus: oltre la soglia degli 8.108,99 euro annui, il diritto al contributo decade completamente.

Beneficiari e requisiti

Diversamente da quanto accade per altre integrazioni, questo bonus non richiede alcun requisito anagrafico né la presentazione del modello Isee. La valutazione dell’Inps si basa esclusivamente sulla tipologia di trattamento e sui redditi personali e familiari.

Possono ricevere la somma i titolari di pensioni previdenziali erogate dall’Inps (vecchiaia, anticipata, invalidità previdenziale e superstiti/reversibilità), mentre restano esclusi i beneficiari di prestazioni di natura puramente assistenziale, come l’assegno sociale, la pensione sociale e le pensioni di invalidità civile, oltre ai titolari di rendite facoltative, assegni di esodo (isopensioni) e trattamenti a carico dei fondi di credito o dei dirigenti d’azienda.

Oltre al tetto legato all’importo della pensione, la normativa impone il rispetto di precise soglie di reddito complessivo:

Pensionati non coniugati (o legalmente separati/divorziati): il reddito personale annuo non deve superare 11.931,08 euro (pari a 1,5 volte il trattamento minimo);

Pensionati coniugati o uniti civilmente: entrano in gioco due paletti simultanei. Il reddito personale del singolo pensionato deve restare entro gli 11.931,08 euro, mentre la somma dei redditi della coppia non può oltrepassare i 23.862,15 euro annui (pari a 3 volte il minimo).

Occhio al cedolino di dicembre

Nella maggioranza dei casi, il pensionato non deve presentare alcuna domanda, dato che l’Inps provvede autonomamente a liquidare il bonus nel rateo del prossimo mese. Tuttavia, poiché l’Istituto elabora questo pagamento in via provvisoria, incrociando i dati reddituali presunti o relativi agli anni precedenti, a dicembre possono aprirsi due scenari opposti.

Può capitare che, pur rispettando tutte le soglie previste per il 2026, il pensionato non trovi l’extra nel cedolino di dicembre perché l’Inps non dispone dei suoi dati reddituali aggiornati. In questo caso occorre attivarsi seguendo due passaggi:

Verificare il cedolino : controllare nell’area riservata MyInps (accedendo con Spid, Cie o Cns) se compare la dicitura specifica “Importo aggiuntivo L. 388/2000”;

: controllare nell’area riservata MyInps (accedendo con Spid, Cie o Cns) se compare la dicitura specifica “Importo aggiuntivo L. 388/2000”; Chiedere la ricostituzione: se la voce è assente, bisogna inoltrare una domanda di ricostituzione reddituale della pensione. La procedura può essere svolta in autonomia sul portale dell’Istituto oppure gratuitamente tramite un Caf o un patronato, allegando la documentazione reddituale aggiornata.

Esiste anche l’eventualità inversa: ricevere il bonus pur avendo superato i limiti di reddito nel corso del 2026. Dato che, come detto, l’erogazione di dicembre avviene con riserva di verifica, l’Inps effettua controlli incrociati a posteriori con le banche dati dell’Agenzia delle Entrate. Se emerge l’assenza dei requisiti, scatta la procedura di recupero dell’indebito.

In questi casi, l’Istituto, dopo aver comunicato al diretto interessato l’importo da restituire, provvede a recuperare la somma applicando una trattenuta mensile direttamente sui cedolini della pensione successivi fino alla completa estinzione del debito, nel rispetto delle quote di impignorabilità previste dalla legge a tutela del minimo vitale.