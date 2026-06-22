Piano Casa, Casasco (FI): "Grazie a FI fondo prima casa esteso a persone con disabilità"

“Grazie al lavoro svolto da Forza Italia, con l'emendamento 4.011 a mia prima firma, è stato inserito nel decreto Piano Casa un importante articolo che amplia le categorie prioritarie ammesse all'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa".

Lo dichiara Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento Economia del partito.

“La norma – prosegue - prevede l'inclusione tra i beneficiari prioritari delle persone con disabilità permanente e dei componenti di nuclei familiari nei quali conviva da almeno due anni un familiare con disabilità permanente, figlio, figlia, fratello o sorella del richiedente. Per queste categorie la garanzia del Fondo sarà elevata fino all'80 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere, sui finanziamenti concessi. Si tratta di un intervento di grande valore sociale che facilita l'accesso alla proprietà della prima casa per famiglie che affrontano quotidianamente situazioni particolarmente impegnative. A conferma della volontà del governo e della maggioranza di rafforzare questo strumento, le risorse del Fondo sono state incrementate di 6 milioni di euro per il 2026 e di 8 milioni di euro per il 2027”.

“Con questa misura – conclude Casasco – diamo una risposta concreta a tante famiglie, rafforzando l'inclusione sociale e garantendo maggiori opportunità a chi vive condizioni di particolare fragilità.

Desidero ringraziare il Presidente di Consap, Sestino Giacomoni, per il costante impegno e la sensibilità dimostrata in questi tre anni di mandato, nel sostenere misure concrete a favore delle famiglie e delle persone più fragili, misure che hanno consentito, come in questo caso, di migliorare uno strumento gestito da Consap a favore delle giovani coppie, delle famiglie numerose e da oggi anche a favore delle famiglie con gravi disabilità. Forza Italia continuerà a lavorare affinché la crescita economica sia accompagnata da politiche di equità e sostegno alle persone più vulnerabili".