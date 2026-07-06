Così Pacta riunisce imprese, istituzioni e mondo della ricerca

Lo studio Sinergie tra agricoltura e trasporto aereo per la produzione di SAF è il terzo presentato quest'anno dalla Fondazione Pacta, Patto per la Decarbonizzazione del Trasporto Aereo realtà promossa da Aeroporti di Roma nell'aprile 2022.

In quel periodo Adr ha sottoscritto un Manifesto condiviso anche da istituzioni, università e realtà impegnate nella transizione ecologica ed energetica del settore aereo. Il 12 dicembre 2023, poi, nasce ufficialmente la Fondazione PACTA che, attraverso un percorso di confronto, analisi e proposte svolge una funzione di sintesi fra i vari soggetti interessati così da definire una roadmap condivisa per la decarbonizzazione del trasporto aereo, basata sull'evidenza scientifica e sulla collaborazione tra pubblico e privato. Oggi PACTA riunisce 19 membri: oltre ad Aeroporti di Roma in qualità di socio fondatore, Enilive, ITA Airways, Intesa Sanpaolo, Aeroporto di Bologna, Airbus, Aviapartner Handling, Enel Foundation, Mundys, Gruppo SAVE, Swissport, Aeroporti 2030, Aviation Services, Boeing, ENAV, Italo, Snam, Marsh Risk e Roland Berger. Alle attività della Fondazione contribuiscono inoltre un Comitato Istituzionale presieduto da ENAC, poli accademici nazionali, tra cui il Politecnico di Torino e il Politecnico di Milano, nonché rappresentanti del mondo associativo e ambientale.

"La decarbonizzazione del trasporto aereo è una sfida che nessun settore può affrontare da solo. Per questo Fondazione PACTA riunisce imprese, istituzioni e mondo della ricerca con l'obiettivo di costruire una strategia condivisa per sviluppare una filiera nazionale dei Sustainable Aviation Fuels", ha detto Veronica Pamio, Direttore Generale Fondazione PACTA e Senior Vice President External Affairs, Sustainability & Destination Management ADR. Secondo Pamio, "lo studio del Politecnico di Torino conferma che l'Italia dispone delle competenze e delle risorse necessarie per trasformare biomasse e filiere agro-industriali in un'opportunità concreta per accelerare la transizione energetica. Ora ha concluso il direttore generale di Fondazione Pacta - è fondamentale consolidare il dialogo con le istituzioni, in Italia e in Europa, per creare un quadro normativo e di investimento che consenta a queste potenzialità di tradursi in sviluppo industriale, competitività e riduzione delle emissioni".

Carmela Tripaldi, direttore centrale standard Tecnici e Operatività Aeronautica di ENAC, presente all'evento, ha chiarito che l'autorità non intende soltanto applicare il regolamento ReFuelEU Aviation, ma anche "accompagnare imprese e operatori, portando ai tavoli europei una visione condivisa del Sistema Paese". E, infine, ha evidenziato: "Senza investimenti e incentivi sarà difficile accelerare la crescita di una filiera strategica per la decarbonizzazione del trasporto aereo".