È stato sospeso il provvedimento di espulsione a carico di Ilyes Zahani, il 20enne che una decina di giorni fa è stato condannato in abbreviato a otto mesi (con pena sospesa) per avere aggredito un rabbino di 60 anni. Il ragazzo, nato in Italia da genitori tunisini, ha già lasciato il Cpr di via Corelli. La sospensione è stata decisa dal Tribunale su ricorso della difesa del giovane. Spiegano i giudici della sezione immigrazione, che come prevedono le norme, occorre tenere conto «della natura e della effettività dei vincoli famigliari dell’interessato, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale, nonché dell’esistenza di legami famigliari, culturali e sociali con il suo Paese d’origine».

L’aggressione è dello scorso 16 settembre in piazzale Bande Nere. Insieme a Ilyes Zahani, c’erano il fratello Battar, di un anno più grande, e un loro amico. Questi ultimi sono stati rimpatriati in Tunisia e Marocco poco dopo i fatti. L’espulsione del 20enne era stata disposta dalla Prefettura di Lodi. Il 12 novembre, dopo la sentenza del gup Sofia Fioretta emessa per il reato di «propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, religiosa e etnica», il giovane era stato portato nel Cpr in attesa del rimpatrio. Ne è uscito ieri dopo l’istanza del suo legale, l’avvocato Chiara Nicolai. Nel merito si discuterà del ricorso in un’udienza fissata per l’8 febbraio. Anche contro i rimpatri - eseguiti - degli altri due ragazzi coinvolti pendono i ricorsi.

La difesa di Zahani spiega che per il Tribunale, in sostanza, l’interesse dello Stato a espellere il giovane in questo caso non può prevalere sul suo diritto a restare in Italia. Al processo il 20enne aveva chiesto l’ammissione alla giustizia riparativa, con parere positivo del pm e producendo la lettera a suo favore firmata da alcune personalità ebraiche. Aveva anche espresso il desiderio di scusarsi con il rabbino, che comunque non si è costituito parte civile nel procedimento. Durante l’aggressione era stato Zahani a colpire il 60enne con un calcio all’altezza dell’inguine, mentre un altro giovane poco prima gli aveva tolto il copricapo. Con la sentenza del 12 novembre il gup aveva appunto dato l’autorizzazione all’espulsione con revoca del permesso di soggiorno che il ragazzo aveva per motivi familiari. Nel bloccare il rimpatrio, ora il giudice sottolinea che «in materia di espulsioni non sono previsti automatismi». L’espulsione, per il Tribunale, in questo caso non rispetta «il parametro della proporzionalità, nonché della attualità e gravità del pericolo».