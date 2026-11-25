“Tu sei arrivato dove neanche la mafia era riuscita ad arrivare”. È un duro atto d’accusa nei confronti del procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca quello contenuto in una delle quattro lettere lasciate da Gianni De Gennaro prima di togliersi la vita. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera e da Repubblica, l’ex capo della polizia avrebbe affidato alle missive la sua difesa dalle accuse di depistaggio nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio. Proprio il procuratore nisseno aveva chiesto il suo arresto.

Le quattro lettere sono state aperte dai carabinieri del Ris. Due hanno carattere strettamente privato e sono indirizzate alla famiglia e al custode della villa in Toscana dove è stato trovato morto l’ex prefetto. Le altre due sono destinate rispettivamente a chi vorrà renderne pubblico il contenuto e al magistrato titolare dell’inchiesta. “Ho sempre agito nella legalità e sono sempre stato dalla parte della giustizia, sono un uomo di Stato e tutto quello che ho fatto l’ho fatto per le istituzioni”, avrebbe scritto De Gennaro.

Al centro degli accertamenti degli investigatori c’è anche un hard disk che non era stato rinvenuto nel corso delle perquisizioni disposte dalla magistratura. L’ex capo della polizia lo ha lasciato in una busta destinata al procuratore di Caltanissetta, accompagnandolo con un messaggio: “Non ve l’ho dato perché non avreste capito niente. Comunque, eccolo qui”. Le due lettere private - stando alle indiscrezioni - recherebbero la data del 17 novembre.

Sono due le inchieste aperte dopo la morte di De Gennaro. La procura di Grosseto procede per l’ipotesi di istigazione al suicidio, mentre la Direzione distrettuale antimafia di Firenze punta a verificare se negli scritti lasciati dall’ex prefetto vi siano elementi utili alle indagini sulle stragi mafiose del biennio 1992-1993 e sui presunti depistaggi.

Intanto è stata fissata per venerdì 27 novembre l’autopsia sul corpo dell’ex capo della polizia. I funerali solenni, ma non di Stato, saranno celebrati lunedì 30 novembre nella basilica di Santa Maria degli Angeli, a Roma. A officiare le esequie sarà il rettore della basilica, monsignor Francesco Pesce, cappellano di Montecitorio.