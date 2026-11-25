Non c’è pace per Meghan. Il 25 novembre 2026 le indagini contro suo padre, Thomas Markle, sono arrivate a una svolta con la formale incriminazione per possesso di materiale pornografico infantile. L’uomo era già stato arrestato in Florida lo scorso 6 novembre, messo agli arresti domiciliari e arrestato una seconda volta, il successivo 11 novembre, dopo essere riuscito a rimuovere il braccialetto elettronico. Ora rischia di finire i suoi giorni in prigione.

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Fino a 40 anni

Thomas Markle avrebbe conservato negativi fotografici e diapositive che ritrarrebbero bambini al di sotto dei 12 anni, ha dichiarato il procuratore Bill Essayli, come riporta l’agenzia Ansa. Tutto il materiale sarebbe rimasto chiuso per circa 18 anni in due magazzini di Los Angeles. In base a questa ricostruzione il padre della duchessa è stato incriminato per possesso di materiale pedopornografico. Inoltre sarebbe accusato di aver cercato di diffondere queste immagini e di presunti abusi su ragazze minorenni.

A metà novembre 2026 Thomas Markle sarebbe stato sottoposto a una perizia psichiatrica di 90 minuti, rivela la Cnn e giudicato idoneo ad affrontare il processo che lo attende e che potrebbe terminare con una pena di 40 anni di carcere. Durante l’esame medico Thomas avrebbe affermato: “Perché sono qui? Cosa ho fatto? Non possiedo materiale pedopornografico. Non ho immagini di bambini nudi”.

Stando al People e al Sun ad aiutare l’Fbi nelle indagini sarebbe stata Doria Ragland, la madre di Meghan. Il suo contributo sarebbe stato fondamentale per arrivare all’incriminazione. Doria, che è stata sposata con Thomas Markle dal 1979 al 1987, avrebbe riconosciuto il suo ex marito in alcune fotografie scioccanti che le sarebbero state mostrate dagli agenti.

Non solo: nella denuncia federale contro l’ottantaduenne ci sarebbe anche la testimonianza di una persona, di cui al momento non sono state rese note le generalità, che conoscerebbe bene il padre della duchessa e lo avrebbe individuato in due immagini. In tutte le foto in cui sarebbe stato riconosciuto Thomas avrebbe avuto un’età compresa fra i 30 e i 40 anni.

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Un ritrovamento casuale

Thomas Markle ha sempre negato tutte le imputazioni, ammettendo unicamente di aver pagato delle prostitute nelle Filippine. Lo scandalo è iniziato con un articolo del Sun, datato 22 ottobre 2026, in cui Thomas Markle junior, fratellastro di Meghan, racconta di aver trovato “centinaia, se non migliaia” di foto e video di abusi su minori nella casa di Thomas Markle senior a Cebu, nelle Filippine.

La reazione di Meghan, sempre al Sun, non ha solo rivelato la sua angoscia per l’accaduto, ma anche un fatto importantissimo: “Nel 2018 fu inviata una lettera alla Metropolitan Police e alla Royalty and Specialist Protection. In seguito la lettera venne condivisa con me. Conteneva accuse allarmanti e inquietanti contro mio padre e mi venne assicurato che fossero oggetto di indagini”. Questa missiva sarebbe stata scritta da un’altra ex moglie di Thomas, Roslyn Loveless, nel gennaio 2019.

Le accuse contro Thomas Markle sono pesantissime e c’è persino la concreta possibilità che lo Stato delle Filippine chieda l’estradizione dell’uomo dagli Stati Uniti.