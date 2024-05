“Alberto Genovese va condannato a 3 anni”: nuova richiesta dei pm

Condannare Alberto Genovese a 3 anni, 4 mesi e 20 giorni di reclusione. É la richiesta della procura di Milano, con i pm Rosaria Stagnaro e Paolo Filippini per l’imprenditore del web, nel nuovo filone sui presunti abusi sessuali che sarebbero stati commessi nei confronti di due giovani, che sarebbero state rese incoscienti con un mix di droghe. Il contesto delle accuse sono i festini a base di droga a Terrazza Sentimento.

Genovese, che si trova a processo con rito abbreviato e stamane era in aula, è già stato condannato in via definitiva a 6 anni e 11 mesi per avere drogato e violentato due ragazze. I pm hanno chiesto una condanna a 5 anni per Daniele Leali, ex socio di Genovese, indagato per cessione di droga e intralcio alla giustizia per avere cercato -secondo l’accusa - di far ritrattare una delle vittime - e 3 anni per l'ex fidanzata Sarah Borruso.

“La mia vita è cambiata, sono diventato papà. Terrazza Sentimento è un capitolo chiuso", ha detto ai cronisti Leali, al termine dell’udienza davanti alla gup Chiara Valori. "Cercheremo di chiarire più punti tra quelli che ci vengono contestati. Siamo estranei ai fatti contestati", ha spiegato Leali. L'11 giugno parleranno i legali di parte civile, ossia l'avvocato Luigi Liguori per la ragazza a cui sarebbero stati offerti offerto soldi per ritrattare, e l'avvocato dell'associazione Donne in rete contro la violenza e inizierà a parlare la difesa di Genovese, coi legali Salvatore Scuto, Davide Ferrari e Niccolò Vaccaro.

Il 2 luglio parleranno anche i legali di Borruso, l'avvocato Gianmaria Palminteri, e di Leali, il legale Sabino Di Sibio.