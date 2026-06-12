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Cronaca giudiziaria |La decisione

Alberto Stasi verso l'uscita dal carcere. Dal pg l'ok a scontare la pena ai servizi sociali

Condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, a Garlasco nel 2007, era in regime di semilibertà: usciva per lavorare per poi fare rientro in cella la sera

Alberto Stasi verso l'uscita dal carcere. Dal pg l'ok a scontare la pena ai servizi sociali
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Si aprono le porte del carcere per Alberto Stasi. Condannato in via definitiva per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi, dopo dieci anni e sei mesi di detenzione, ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano accogliendo l'istanza della difesa, su cui la procura generale aveva dato parere favorevole. La notizia è stata anticipata dal Tg La7 e poi confermata all'Ansa.

Gli avvocati, Giada Bocellari e Antonio De Rensis, non hanno ancora avuto notizie del provvedimento. È probabile che ricevano la mail con la pec e l'atto firmato dai giudici della Sorveglianza nelle prossime ore.

Stasi era in regime di semilibertà, cioè usciva dal carcere la mattina per lavorare in una società in cui lavora da tempo, per poi fare rientro in cella la sera. La concessione dell'affidamento in prova non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo, per la quale la difesa presenterà istanza.

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