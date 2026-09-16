Bimba di 2 anni morta in ospedale dopo un mal di pancia: tre medici indagati

Tre medici sono indagati per omicidio colposo per la morte di una bimba di 2 anni, tra l’8 e il 9 settembre, curata per dolori addominali al pronto soccorso di Rho. Durante la permanenza avrebbe avuto un arresto cardiaco e dopo le prime cure sarebbe stata poi trasferita d’urgenza all’ospedale milanese pediatrico Buzzi. La pm Rosaria Stagnaro, dopo una prima analisi della cartelle cliniche ha proceduto con le iscrizioni in vista dell’autopsia della piccola. Il fascicolo è stato aperto con l’ipotesi di omicidio colposo.

In seguito all’arresto cardiaco e alle prime manovre di rianimazione e la stabilizzazione, la bimba, attorno alle 23, è stata trasferita d’urgenza al Buzzi, dove è morta la mattina dopo. Asst che fa capo all’ospedale ha immediatamente segnalato l’accaduto in Procura e anche Ats Milano e Regione hanno aperto un procedimento per far luce sull’accaduto. La pm, che ha delegato i carabinieri del Nas e sequestratole cartelle cliniche, ha disposto l’autopsia che si terrà nei prossimi giorni. E alla quale potranno partecipare i consulenti dei tre medici indagati e della famiglia che ha sporto denuncia.