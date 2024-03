Caso Santanchè, Visibilia Editore commissariata dal tribunale di Milano

Il tribunale di Milano ha revocato gli amministratori e il collegio sindacale della società Visibilia Editore fondata dal ministro del Turismo, Daniela Santanché, che ha dismesso cariche e quote nel 2022, e ha nominato amministratore giudiziario della società il professore e avvocato torinese Maurizio Irrera. In una nota, il presidente del tribunale di Milano, Fabio Roia, e il presidente della quindicesima sezione civile, Angelo Mambriani, hanno confermato di aver accolto la richiesta del pm Laura Pedio nel procedimento intento dai soci di minoranza del gruppo che edita riviste come Novella 2000, Ciak, Visto e altre, denunciando "gravi irregolarità" gestionali e contabili.

Con un incarico dalla durata di sei mesi, l’amministratore giudiziario avrà il compito di provvedere all'ordinaria gestione delle società e agli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. In particolare, Irrera è chiamato a “predisporre in Visibilia Editore spa adeguati assetti organizzativi amministrativi, contabili e costituire un servizio di tesoreria interno alle società Visibilia Editore spa; convocare l'assemblea dei soci della controllata Visibilia Editrice srl per la revoca dell'amministratore unico e la nomina di un nuovo amministratore eventualmente assumendo personalmente l'incarico; curare la sostituzione della figura professionale dell'Investor Relator" . E ancora, dovrà “verificare che i versamenti in relazione all'aumento di capitale deliberato nella controllata Visibilia Editrice srl garantiscano l'apporto effettivo di risorse finanziarie adeguate al sostegno del piano di risanamento; porre in essere ogni azione utile al buon esito della procedura di composizione negoziata della crisi già pendente ”.