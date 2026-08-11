Del Vecchio e l’accordo con la ex: sette giorni a testa con la bimba

La decisione del giudice «riconosce a Del Vecchio il suo ruolo genitoriale nella quotidianità della figlia»: così il portavoce di Leonardo Maria Del Vecchio sintetizza il provvedimento arrivato ieri. L’imprenditore e la ex compagna, Sara Soldati, hanno trovato l’accordo sull’affidamento della figlia fino al 16 settembre, data di una nuova udienza alla Sezione famiglia del Tribunale di Milano.

«Vado a prendere mia figlia, voglio solo vederla - ha dichiarato Del Vecchio ai cronisti all’uscita dal Tribunale -. Sono soddisfatto, si torna all’accordo tanto odiato che era ed è il meglio per la bambina». La piccola rimarrà in una residenza di famiglia e i genitori si alterneranno per stare con lei, una settimana ciascuno, ma con la possibilità per entrambi di visite libere. Continua la nota dello staff dell’imprenditore: il provvedimento «stabilisce un regime paritetico di permanenza della bambina con entrambi i genitori», garantendo a entrambi «una presenza piena e continuativa nella sua vita».

Nella sostanza «viene ripristinato il regime già adottato, con una gestione condivisa della bambina tra i due genitori. L’assetto è stato raggiunto anche grazie al lavoro degli avvocati di Leonardo Maria Del Vecchio, Daniela Missaglia e Domenico Aiello, sulla base della proposta che lo stesso Del Vecchio aveva già avanzato a suo tempo, nel primario interesse della bambina e a tutela della sua serenità. La decisione - conclude il comunicato - consente inoltre di archiviare le ricostruzioni e le accuse circolate nelle ultime settimane nei confronti di Leonardo Maria Del Vecchio, comprese quelle che ne avevano messo in discussione l’affidabilità come padre. Alla luce dell’assetto stabilito dal giudice, tali rappresentazioni risultano smentite nei fatti dalla decisione assunta». L’udienza è durata circa tre ore e mezza. Fuori, il figlio del fondatore di Luxottica ha aggiunto: «Le vacanze le faremo come l’anno scorso. Nello stesso posto e con la possibilità di vedersi come è sempre stato, in maniera libera durante il giorno e la sera. La bimba non si sposta, ma si sposta il genitore. Poi a settembre siamo ancora qua per il secondo tempo». E ha concluso: «Sono veramente soddisfatto in questo momento. Ora lasciatemi andare da lei». Prima dell’udienza l’imprenditore aveva dichiarato: «Credo molto nella giustizia». Insieme a lui l’attrice Madalina Ghenea, in passato legata a Del Vecchio, che ha testimoniato a suo favore nel processo in cui lei era vittima di stalking. All’uscita anche Soldati si è detta «contenta» dell’intesa, che non prevede alcun capitolo economico.