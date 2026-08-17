Lavitola, la strategia dei difensori: interrogare i bombaroli

Oggi è il giorno in cui la difesa degli esecutori materiali presenterà l’istanza per chiedere che siano interrogati Antonio Passariello, Pellegrino Davino e Marika De Filippis (quest’ultima ai domiciliari). Tra loro non è compreso Saverio Mutone, che ha di recente cambiato avvocato. Un filo che, pur essendo intersecato con il secondo possibile interrogatorio di Valter Lavitola, non avrebbe, da un punto di vista dei difensori, alcun legame con quanto confessato dal faccendiere nell’interrogatorio di garanzia. Il racconto dei bombaroli potrebbe essere utile a chiarire il ruolo di Clesio Gomez Tavares, che al momento è ancora ricercato e latitante in Africa. Ma i bombaroIi avrebbero intenzione di chiarire il contenuto del mandato ricevuto da Tavares. C’è’ un punto su cui la difesa di Lavitola insiste: l’ex direttore dell’Avanti avrebbe ordinato di sparare solo colpi di pistola. Mentre gli esecutori avrebbero, invece, piazzato la bomba. Passaggio che sarà utile a chiarire le fasi di preparazione dell’attentato: dalla tempistica al reperimento del materiale esplosivo. Ma anche sulle date i bombaroli potranno fornire elementi utili: quando si è deciso di mettere a punto la strategia?