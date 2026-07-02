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Cronaca giudiziaria

Milano: inchiesta escort, domani Bastoni non si presenterà a interrogatorio

Il calciatore, indagato nel fascicolo su un presunto giro di escort in cui sarebbe stata coinvolta anche una minorenne, si avvale della facoltà di non rispondere. Oggi sentiti Bonifazi e Maldini jr

Milano: inchiesta escort, domani Bastoni non si presenterà a interrogatorio
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Si avvale della facoltà di non rispondere Alessandro Bastoni indagato per prostituzione minorile dalla Procura di Milano. Il difensore di Inter e Nazionale - a quanto apprende l'Adnkronos dal suo legale, Salvatore Scuto - domani non si presenterà all'interrogatorio.

I militari del Nucleo Pef della guardia di finanza di Milano stanno sentendo come testimoni i calciatori Daniel Maldini e Kevin Bonifazi - entrambi non indagati - nell'ambito della inchiesta della pm Rosaria Stagnaro con l’aggiunta Bruna Albertini che vede indagato Alessandro Bastoni per

prostituzione minorile e altri soggetti per associazione a delinquere per un presunto giro di escort che sarebbe gestito dall'agenzia MA.DE di Cinisello Balsamo. Domani dovrebbe essere audito dagli inquirenti Riccardo Calafiori.

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