Milano: inchiesta escort, domani Bastoni non si presenterà a interrogatorio

Si avvale della facoltà di non rispondere Alessandro Bastoni indagato per prostituzione minorile dalla Procura di Milano. Il difensore di Inter e Nazionale - a quanto apprende l'Adnkronos dal suo legale, Salvatore Scuto - domani non si presenterà all'interrogatorio.
I militari del Nucleo Pef della guardia di finanza di Milano stanno sentendo come testimoni i calciatori Daniel Maldini e Kevin Bonifazi - entrambi non indagati - nell'ambito della inchiesta della pm Rosaria Stagnaro con l’aggiunta Bruna Albertini che vede indagato Alessandro Bastoni perprostituzione minorile e altri soggetti per associazione a delinquere per un presunto giro di escort che sarebbe gestito dall'agenzia MA.DE di Cinisello Balsamo. Domani dovrebbe essere audito dagli inquirenti Riccardo Calafiori.