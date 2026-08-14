Ranucci, il legale: “Fugati i dubbi su Report”. E attacca: “La sostituzione chiesta dalla politica è un paradosso morale”

Sigfrido Ranucci ha risposto “in modo puntuale ed approfondito a tutte le domande rivolte, offrendo elementi fattuali che hanno fugato ogni possibile dubbio in ordine ad infondate e pretestuose ricostruzioni politiche e giornalistiche sul modo in cui in questi anni sono state svolte le inchieste ed è stata guidata la trasmissione”.

A sostenerlo è Roberto De Vita, legale del giornalista, in una nota affidata all’Adnkronos.

L’intervento dell’avvocato arriva all’indomani della consegna all’amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, della relazione del Comitato Etico sul conduttore di Report. La vicenda continua così a tenere banco ai vertici di viale Mazzini, dove, secondo quanto riferito, emergerebbe un forte malcontento per il danno reputazionale che il caso starebbe arrecando all’immagine dell’azienda.

Secondo De Vita, durante la lunga audizione Ranucci avrebbe fornito risposte dettagliate a ogni quesito, offrendo chiarimenti sul modo in cui negli anni sono state realizzate le inchieste e guidata la trasmissione. “Come già in precedenti Audit conclusi con conferma della correttezza dell’operato di Report”, sottolinea il legale, Ranucci “ha sempre difeso il valore dei giornalisti della redazione tutelandone autonomia ed indipendenza”.

Per l’avvocato, il giornalista sarebbe ben consapevole del fatto che “il giornalismo di inchiesta esponga costantemente a critiche ed attacchi”. Ed è proprio su questo punto che De Vita concentra la sua difesa, collegando le polemiche attuali all’attentato subito da Ranucci.

Il legale definisce infatti Ranucci “vittima (scomoda) di un grave attentato” e contesta quello che considera un paradosso: secondo la sua ricostruzione, proprio l’attentato sarebbe diventato il pretesto per attribuire al conduttore la responsabilità di un danno all’immagine della Rai e per chiederne, da parte della politica, la sostituzione.

“Un paradosso morale con conseguenze gravi per la democrazia”, conclude De Vita, ribadendo la posizione della difesa del conduttore di Report.