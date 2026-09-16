Omicidio Carol Maltesi, ergastolo per Davide Fontana. “Riconosciuta la premeditazione”

È stato condannato all’ergastolo per omicidio premeditato Davide Fontana, l’ex bancario che l’11 gennaio 2022 uccise e fece a pezzi l’ex fidanzata Carol Maltesi,26 anni, nell’abitazione di lei a Rescaldina (Milano). Lo ha deciso la Corte d’Assise d’appello di Milano nel processo di secondo grado ‘ter’, riconoscendo la premeditazione, dopo due sentenze di Cassazione che avevano annullato con rinvio la condanna all’ergastolo proprio sul punto di quell’aggravante. Si è chiuso così il sesto processo sul caso.