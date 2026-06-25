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Cronaca giudiziaria |in via Oxilia

Omicidio interprete a Milano, fermato 19enne marocchino che ha confessato. "L'ho ucciso io"

Lo scorso 13 giugno aveva risposto alla richiesta su una app di incontri dell’interprete. Ha raccontato di avere concordato un appuntamento sessuale, poi di essersi bloccato e di averlo colpito. Aveva con sé l'Ipad air rubato

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Un diciannovenne è stato fermato dai carabinieri per l'omicidio di Roberto Guerrino, l'inteprete sessantenne ucciso nel suo appartamento di via Oxilia a Milano lo scorso 13 giugno. Si tratta di un giovane di origine marocchina residente a Melzo che è stato sottoposto a fermo la sera del 22 giugno dai Carabinieri della Compagnia di Milano Duomo e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri. Il giovane, il cui fermo è stato convalidato ieri mattina, è stato bloccato in stazione a Melzo con i bagagli.

Nell’udienza di convalida a San Vittore davanti al gip del tribunale di Milano Sonia Mancini ha confessato il delitto. Al magistrato il giovane ha raccontato di aver concordato un appuntamento per un incontro sessuale a pagamento. Una volta arrivato nell’appartamento di via Oxilia, però, ha raccontato di aver cambiato idea e di essersi bloccato. Poi l’aggressione, prima a mani nude e poi con una statuetta di Buddha.

È al vaglio della procura dei Minori anche la posizione di un 17enne marocchino che il giorno dell'omicidio era in compagnia del diciannovenne.

Grazie agli impianti di videosorveglianza, i Carabinieri hanno ricostruito i movimenti del giovane fino a Melzo. I rilievi del Ris di Parma hanno permesso di accertare la presenza nell'appartamento di Guerino del diciannovenne, che aveva l'Ipad air rubato nell'abitazione.

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