Pronti a morire per lo Stato Islamico e a pianificare un attentato in Italia: indagati due stranieri

Avrebbero sposato la causa della jihad, facendo proseliti sul web e su Telegram e tentando di mettere in piedi una vera e propria associazione dedita allo scopo nel Centro-Nord. Di più: avrebbero persino pensato in maniera concreta di compiere un attentato terroristico in Italia, dicendosi entrambi "pronti al martirio". Ed è con queste accuse che la procura di Trento ha chiesto nelle scorse ore il rinvio a giudizio per due stranieri, un ragazzo di 21 anni (domiciliato nel capoluogo trentino) ed una ragazza di 19 (residente nella provincia di Siena). I due giovanissimi di fede islamica, fino a non molto tempo fa legati anche sentimentalmente, sono accusati di associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, arruolamento ed addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale. Stando a quel che riporta il quotidiano La Nazione, i fatti che vengono loro contestati risalgono allo scorso anno.

Sulla base di quanto ricostruito dagli inquirenti, entrambi avrebbero intrapreso da tempo un percorso di radicalizzazione reso possibile ed efficace dalla propaganda jihadista su internet. I due, ben inseriti nel contesto sociale, si erano conosciuti online e dalle loro chat era nata una vera e propria relazione. Una storia d'amore come tante altre, sulla carta, ma che secondo gli investigatori nascondeva invece un terribile segreto: il giovane aveva manifestato l'intenzione di combattere per lo Stato Islamico ed aveva presto convinto anche la fidanzata. Il ragazzo aveva addirittura iniziato ad addestrarsi come un vero e proprio soldato, imparando a maneggiare gli esplosivi e ad usarli. Sotto quest'ultimo aspetto, sarebbe riuscito a procurarsi le sostanze chimiche necessarie a permettergli in prospettiva di sabotare e di compiere atti di terrorismo: avrebbe realizzato un congegno utilizzando il perossido di acetone, una miscela paragonabile alla pericolosità di circa 300 grammi di tritolo.