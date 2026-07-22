Il tribunale del riesame ha confermato l’aggravante mafiosa per i 4 esecutori materiali dell’attento ai danni del giornalista di report Sigfrido Ranucci avvenuto nell’ottobre dello scorso anno.Ad oggi è ancora sconosciuto il movente dell’azione dinamitarda, ma l’unico mandante indicato dalla procura capitolina è l’amico del volto di Rai3 Valter Lavitola, per cui non è stata però emessa alcuna misura cautelare.
Cronaca giudiziaria |La decisione
Caso Ranucci, il Tribunale del Riesame conferma l'aggravante mafiosa per i quattro esecutori
Ad oggi è ancora sconosciuto il movente dell’azione dinamitarda, ma l’unico mandante indicato dalla procura capitolina è l’amico del volto di Rai3 Valter Lavitola, per cui non è stata però emessa alcuna misura cautelare
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