"Vada in carcere", ma la pm cambia idea: non è omicidio stradale. E il conducente albanese va ai domiciliari

Il 26enne arrestato dopo essere fuggito all'alt della polizia locale di Milano, inseguito dall'agente Francesco Imprezzabile che è caduto perdendo la vita durante l'inseguimento, non andrà ai domiciliari. Lo ha deciso la gip Giulia Masci, dopo l'interrogatorio. La pm Francesca Crupi, titolare dell'inchiesta, ha modificato la richiesta di misura cautelare dalla cella ai domiciliari. Inoltre ha riqualificato il reato, da omicidio stradale in morte come conseguenza di altro reato. Dagli accertamenti, l'agente andava a una velocità di 180 chilometri orari. Non solo l'uomo infatti ha confessato, ma i familiari, madre e sorella, arrivate dall'Albania hanno messo a disposizione una casa in cui potrà rimanere ai domiciliari durante le indagini. Il gip non può andare oltre la richiesta del pm sulle misure cautelari.

Nell'inchiesta si cerca di ricostruire gli ultimi istanti dell’inseguimento, iniziato intorno alle 21.30 nella zona di Ponte Lambro e proseguito per circa due chilometri. La caduta sarebbe avvenuta dopo una curva a sinistra.

La moto dell’agente aveva affiancato il suv e Imprezzabile avrebbe intimato l’alt al conducente. Subito dopo l’Audi avrebbe accelerato, dando il via alla fuga. "Io non l’ho toccato. All’alt ho accelerato e ho superato altre macchine. Non ho più visto nessuno. Non mi sono accorto di nulla", aveva detto il 26enne.