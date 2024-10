Il wind shear, il danno al carrello e l'atterraggio da brividi: paura sull’Airbus

Ascolta ora 00:00 00:00

Momenti di vero terrore si sono vissuti a bordo del volo aereo decollato da Stoccolma con destinazione finale l'isola greca di Skiathos: un Airbus A321 della compagnia danese Sunclass Airlines ha subito gravi danni al carrello principale dopo un duro atterraggio a destinazione.

Il video da brividi

La completa fase di atterraggio è stata ripresa da una telecamera posizionata alla fine della pista di Skyathos, molto conosciuta per vivere spesso condizioni meteorologiche avverse come è avvenuto in questo caso. L'incidente sarebbe avvenuto lo scorso 15 settembre ma è stato pubblicato sui social soltanto nelle ultime ore: come si può osservare l'aereo approccia la pista, la discesa avviene in maniera regolare secondo le indicazioni delle torre di controllo ma poco prima di toccare terra qualcosa va storto. Rispetto alle condizioni normali, infatti, si vede il "rimbalzo" sulla pista d'atterraggio, le ali oscillano pericolosamente ma il pilota è bravo a rimettere l'Airbus in carreggiata, raddrizzarlo e riuscire a frenare.

Danni ingenti al carrello

" Un Airbus A321-200 Sunclass, con registrazione OY-TCG, in volo DK-1614 da Stoccolma (Svezia) a Skiathos (Grecia), è atterrato sulla pista 19 di Skiathos ma ha toccato terra con violenza ", hanno spiegato gli esperti di The Aviation Herald. A sottolineare il danno strutturale subìto dall'aereo la mancata ripresa del servizio con l'aereo rimasto fermo sull'aeroporto greco almeno fino al 29 settembre. " Secondo le informazioni che The Aviation Herald ha ricevuto da due fonti indipendenti, è necessaria la sostituzione del carrello di atterraggio" . Ovviamente, i passeggeri sono stati successivamente riprogrammati con altri voli per rientrare nelle loro destinazioni del Nord Europa.

Cos'è il wind shear

Ma cosa è successo esattamente all'aereo che ha oscillato pericolosamente toccando terra in maniera così dura? Informazioni dall'aeroporto greco suggeriscono che il pilota avrebbe incontrato wind shear nella fase finale di avvicinamento: questo fenomeno è uno dei più temuto dai piloti perché si tratta di una variazione improvvisa del vento in intensità e direzione. È molto conosciuto nella meteorologia aeronautica per la difficoltà di atterraggio dei voli aerei in prossimità degli aeroporti visto che i piloti vengono ingannati sul preciso assetto del velivolo e sulla velocità che deve essere mantenuta.

Le conseguenze sono quelle che abbiamo appena visto: un atterraggio rischioso e pericoloso che, per fortuna, ha avuto come unica conseguenza il danno al carrello. La compagnia Sunclass Airlines si occupa di voli charter e opera in Danimarca così come in Norvegia, Finlandia e Svezia.