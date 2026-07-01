Crisi respiratoria e collasso cardiaco: Harvey Weinstein trasportato d'urgenza in ospedale

Peggiorano le condizioni di salute di Harvey Weinstein, finito in ospedale dopo aver manifestato dei gravi problemi di natura respiratoria e cardiaca. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate da Tmz, l'ex produttore si trova attualmente ricoverato nel reparto carcerario dell'ospedale di Bellevue, a Manhattan (New York). Avrebbe avuto problemi respiratori nella cella e per questo motivo si è reso necessario il trasferimento in nosocomio. Pare che l'ex produttore abbia avuto un'insufficienza cardiaca, probabilmente provocata da un attacco di polmonite. In questo momento i medici lo stanno sottoponendo a trattamento antibiotico. Una fonte vicina a Weinstein ha dichiarato che l'uomo resterà ricoverato "almeno per le prossime settimane".

A confermare il ricovero anche quanto emerge dal database dei detenuti del Dipartimento di Correzione di New York. Harvey Weinstein è effettivamente in ospedale. Ricordiamo che l'ex produttore – oggi 74enne – ha ricevuto una condanna nel marzo del 2020 e deve scontare 23 anni di reclusione per crimini sessuali e uno stupro di terzo grado. Nel 2024 è stata però annullata la condanna per violenza sessuale. A inizio 2026 è iniziato un nuovo processo per stupro, sempre a New York. Anche in questo caso, c'è stato un annullamento.

Durante questo periodo di detenzione, Weinstein ha spiegato di essere stato spesso preso di mira dagli altri carcerati, che lo hanno

minacciato e deriso, facendo nascere in lui il timore di perdere la vita fra le mura del carcere.