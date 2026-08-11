Terremoto in Colombia, Shakira sui social: “Pronti ad aiutare il prima possibile”. Solidarietà da altri vip

Mentre ancora si scava tra le macerie per cercare di salvare altre vite, cresce la mobilitazione internazionale per sostenere i colombiani duramente colpiti dal sisma di magnitudo 7.4, che ha devastato il paese nella giornata di lunedì 10 agosto. A scendere in campo sono anche numerosi artisti e personaggi famosi colombiani che, attraverso i social, stanno facendo sentire la propria voce, invitando alla solidarietà. Tra i primi a mobilitarsi è stata Shakira, che ha dedicato un messaggio commovente alla sua terra d’origine, assicurando il proprio impegno per aiutare le persone colpite dal terremoto.

Il messaggio di Shakira

“Mia cara Colombia, il mio cuore è con tutti coloro che hanno sentito questo terremoto oggi e con le famiglie che stanno attraversando momenti di angoscia”, ha scritto la popstar nelle Storie del suo profilo Instagram, proseguendo: “In momenti come questi i colombiani sanno unirsi e sostenersi a vicenda. Tutta la mia forza e il mio amore alla mia patria”. La stampa sudamericana ha fatto sapere che Shakira si sta già muovendo per fare arrivare aiuti concreti agli sfollati attraverso la sua Fundación Pies Descalzos e nel suo messaggio si è detta pronta a fare tutto il possibile per il suo Paese. “Diamoci un grande abbraccio e restiamo in attesa di istruzioni, così potremo aiutare il prima possibile”, ha concluso, aggiungendo un’emoji a forma di cuore rosso e una raffigurante la bandiera nazionale.

I messaggi di Maluma, Karol G. e Marc Anthony

Shakira non è stata l’unica artista colombiana a voler far sentire la sua vicinanza e il suo sostegno alla popolazione duramente colpita dal sisma. Anche il cantante Maluma ha affidato ai social un messaggio, parlando dell’importanza di aiuti tempestivi: “È straziante quello che sta succedendo in Colombia. Le mie più sentite condoglianze a tutte le famiglie delle vittime, e noi siamo qui per aiutarle. Ora più che mai, abbiamo bisogno di forza e unità. Oggi ci uniamo per la Colombia. Ogni contributo conta”. Si è subito attivata con la sua fondazione la popstar Karol G., attualmente in tournée negli Stati Uniti con il suo “Viajando Por El Mundo– Tropitour”: “Sto lavorando per affrontare questa emergenza e trovare il modo migliore per sostenere le famiglie colpite. In momenti come questi, ci uniamo, ci prendiamo cura gli uni degli altri e ci sosteniamo a vicenda come Paese. La mia solidarietà, il mio cuore e le mie preghiere sono con tutte le persone colpite dal terremoto in Colombia e con le tante famiglie che oggi stanno attraversando momenti di dolore e incertezza”. Tra i messaggi di sostegno anche quello dell’attore Marc Anthony: “Mio Popolo colombiano, vi mando un grande abbraccio da lontano. Tutte le mie preghiere sono rivolte a coloro che sono stati colpiti dal terremoto. Sappiate che il mio cuore è con voi e le vostre famiglie”.