Dai libri scolastici francesi scompare “avanti Cristo”: è diventato “prima della nostra era”

Con la riapertura delle scuole, in Francia, è esplosa la polemica per un presunto cambiamento nell’indicazione del conteggio degli anni. O meglio. le modalità restano le stesse ma cambia la nomenclatura, non indicando più come anno zero la nascita di Cristo. La segnalazione arriva dai “Parents Vigilants”, i “genitori attenti”, una pagina social dove vengono segnalate le storture e gli eccessi dell’insegnamento verso quella che viene definita “militanza”. Un foglio consegnato agli studenti di seconda superiore di una scuola non identificata, mostra il tentativo di modificare una delle convenzioni storiche accettata in senso comune in tutto l’occidente.

Il documento è dedicato al mondo ellenistico, quindi tutto quello che è antica Grecia e che viene posizionato, nella linea del tempo, prima dell’anno zero, considerando come anno zero la nascita di Cristo. Ebbene, in questo foglio, un test di storia per i ragazzi, si scrive “336 av. n. è.” o ancora “V secolo av. n. è.” per datare eventi storicamente situati prima di Gesù Cristo. La sigla av. n. è l’abbreviazione di “avant notre ère”, quindi “prima della nostra era”. Il conteggio degli anni resta lo stesso ma manca completamente la pietra miliare che segna il prima e il dopo. “Questa pratica, sempre più comune presso alcuni editori e insegnanti, mira a rendere invisibili le nostre radici giudaico-cristiane sotto il pretesto di una falsa neutralità. Insegnare la Storia significa assumersi e trasmettere i nostri riferimenti cronologici, non cancellarli”, denuncia il gruppo dei “Parents Vigilants”.

Questo estremismo culturale, cancellazione dell’identità occidentale, in Italia non è ancora arrivata e, per il momento, la Francia sembra essere l’unico Paese in cui si è diffuso. Togliere il riferimento al cristianesimo dalla datazione non rende l’insegnamento più neutrale, né modifica la sostanza degli eventi storici. Dimostra soltanto la volontà di rimuovere dai testi scolastici l’impronta di una tradizione culturale che continua, nei fatti, a determinare la struttura stessa del nostro calendario.